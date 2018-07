Pelson vankilan lammasaidalla kaadettiin susi – viime viikolla susi verotti lammaslaumaa viisi kertaa

Susi on suunnitellut murhaavansa 22 lammasta, pistänyt paperille suunnitelman ja toteuttanut joukkomurhan! Iso paha susi on kyllä hurja murhaaja!

Ja sitten todellisuuteen:

Susi tappaa laumaansa varten kaiken mitä pystyy vain pitääksen huolen kevään pentujen elinmahdollisuuksista ja oman laumansa tulevaisuudesta Näin se on tehnyt miljoonia vuosia ennenkuin ihmiset tulivat näille leveysasteille. Luulevatko jotkut höynät että susi ymmärtää sen, tai että sen aivotoiminta riittää siihen, että normaali saaliseläin (lammas) tai niiden reviirille saalistamaan tullut röyhkeä koiraeläin (hirvikoira) kuuluvat jollekkin ja sillä on emotionaalinen tai taloudellinen merkitys jollekkin aivan muualla elävälle ihmiselle. Susi on aarniometsän sydän ja sielu, nisäkäs joka oli levinnyt laajimmalle maailmassa älykkyytensä ja sopeutumisensa kautta ennen kuin ihminen vei tuon tittelin. Sen lisäksi sudet kynneniä tuhansia vuosia sitten päättivät tulla meidän esi-isiemme luokse ja osoittivat älykkyydellään ja sosiaalisuudellaan pystyvänsä elämään ihmisen luotettuna toverina. Niile jotka eivät tajunneet referenssiä, googlettakaa "koira". Tästä kaikesta ystävyydestä ja joviaalisudesta ja kumppanuudesta välittämättä Suomessa palkitaan sudet aivottomalla vainolla ja susihysterialla. Ranskassa nostettiin tänä vuonna päätöksellä susien määrä 150:stä viiteensataan. Monta dokumenttia on nähty kuinka sukupuuttoon tapettujen susien takaisinistuttaminen Yellowstoneen tervehdytti eläimistön. Espanjassa on 2000 sutta, tiheästi asutussa Italiassa 650. Me itseämme viimeisenä erämaana mainostavien Suomalaisten pitää kohta ruveta vastaamaan kysymyksiin että "miksi te tapatte täysin terveitä villieläimiä jotka vain yrittävät selviytyä hengissä?" EU-ministereillä voi mennä sormi suuhun.