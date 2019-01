Palvelusrikoksesta syytetty ilmavoimien komentaja Sampo Eskelinen siirtyy syrjään – presidentti nimittää uuden komentajan

Minun mielestä on aivan oikein, että selvitetään asiat, myös puolustusvoimien komentajan menettelyt. Jos olisin ollut komentaja, myös ilmavoimien komentaja, olisin ilman muuta selvittänyt asiat, että miten ne meni. Onhan kysymys puolustusvoimien maineesta ja asioiden hoidosta. Jos jollakin on viinaongelmia, ei hänestä ole vastuulliseen tehtävään, tämähän on aivan selvää ja esimiesten tehtävänä on tähän puuttua.