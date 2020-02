Paavo Väyrynen kertoo perustavansa Helsinkiin ruotsinkielisen keskustayhdistyksen ja nyrjäyttäneensä nilkkansa

Keskustan jäseneksi palaava Paavo Väyrynen kertoo, että hän perustaa keskustalle ruotsinkielisen osaston Helsinkiin.

Aluksi Väyrynen liittyy Maalahdenseudun Keskusta ry:n jäseneksi ja sitä kautta keskustan jäseneksi. Tämän jälkeen hän ryhtyy yhdistyksen perustamispuuhiin Helsingissä, sillä keskustan ruotsinkielisellä piirillä ei ole paikallisyhdistystä pääkaupungissa.

– Keskustalla on ollut pääkaupunkiseudulla runsaasti ruotsinkielisiä kannattajia. Heille on tarjottava mahdollisuus osallistua puolueen toimintaan omalla äidinkielellään. Helsinkiin on perustettava ruotsinkielinen osasto, johon voisivat liittyä myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaat.

Väyrynen arvelee, että ruotsinkielisen piirin aktiivit voivat antaa arvokkaan panoksen yhteyksien ja yhteistyön kehittämisessä Ruotsin, Norjan ja muiden pohjoismaisten talonpoikais-keskustalaisten puolueiden kanssa.

– Niitä on kovan talous- ja arvoliberalismin valtakaudella laiminlyöty, Väyrynen sanoo tiedotteessaan.

Keskustan uuden nousun ytimessä on Väyrysen mukaan pääkaupunkiseudun kannatuksen kasvattaminen nykyisestä.

– Tämä on mahdollista, kun puolue ryhtyy jälleen rohkeasti vastustamaan keskittävää metropolipolitiikkaa. Se tuhoaa luontoa ja Helsingin arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Varsinkin pienituloisimmat kärsivät alueen korkeista elinkustannuksista ja heikosta elinympäristöstä.

Tiedotteensa Väyrynen päättä kertomukseen nilkkavammasta, jonka hän sai keväällä 1966 ollessaan reserviupseerikoulun maastoharjoituksessa.

Vuosikymmeniä oikutellut nilkka on ollut viime aikoina parempana, mutta nyt se on jälleen nyrjähtänyt.

– Samalla kun puolueen jäsenyys lonksahti aamulla paikalleen, nilkkani nyrjähti sijoiltaan.

Väyrysen mukaan vamma on yhtä paha kuin 54 vuotta sitten.

– Tästedes joudun taas nilkkaani varomaan.