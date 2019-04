Pääsiäismuistio: Katso tästä, miten Oulun seudun kauppakeskukset ja Alko ovat avoinna pääsiäisenä

Monet kaupat ja marketit ovat auki läpi pääsiäisen aamusta iltaan. Aukiolot saattavat kuitenkin vaihdella tavanomaisesta.

Kauppakeskus Valkea on suljettu pitkäperjantaina, lauantaina se on auki kello 9-19. Valkea on avoinna sunnuntaina ja maanantaina eli ensimmäisenä ja toisena pääsiäispäivänä kello 11-18.

Oulun Ideapark on avoinna pitkäperjantaina ja lauantaina kello 10-18. Sunnuntaina ja maanantaina Ideapark on avoinna kello 12-18.

Kempeleen Zeppelin on suljettu pitkäperjantaina sekä sunnuntaina ja maanantaina. Lauantaina Zeppelin on avoinna kello 7-18. Zeppelinin liikekohtaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa netistä.

Alkon liikkeet ovat avoinna torstaina kello 9-21 ja pääsiäislauantaina kello 9-18. Ne ovat kiinni perjantaina, sunnuntaina ja maanantaina.

Apteekeista muun muassa Oulun Yliopiston Apteekki on avoinna pääsiäisen ajan kello 8-23. Oulun keskus apteekki on puolestaan avoinna pääsiäisen ajan kello 10-22.

Postin omat myymälät ovat pääsiäisenä kiinni pitkäperjantaista maanantaihin. Useat postit toimivat kuitenkin kumppaniyrityksissä ja palvelevat niiden aukioloaikojen mukaan. Monet kioskit ja huoltoasemat tarjoavat postipalveluja myös pyhäpäivinä.

Joulupukin pääposti Rovaniemellä palvelee vuoden jokaisena päivänä.

Postin pakettiautomaatit täytetään ja tyhjennetään pääsiäisen jälkeen tiistaina. Posti ei jaa päiväpostia perjantain ja maanantain välisenä aikana.

Oulun joukkoliikenteessä ajetaan perjantaina sunnuntaivuorot. Lauantaina ajetaan ajetaan lauantaivuorot ja N-vuorot sunnuntaita edeltävänä yönä. Sunnuntaina ja maanantaina ajetaan sunnuntaivuorot.

VR:n kaukoliikenteessä on torstaina perjantailiikenne. Perjantaina ja maanantaina liikennöidään sunnuntailiikenteen mukaan.

Pääsiäisenä bussien kaukoliikenteen aikatauluissa on runsaasti muutoksia. Pääsiäisenä matkustavien kannattaa tarkistaa aikataulut Matkahuollosta.