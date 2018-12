Oulu saa kaupunkipyörät jo ensi kesäksi: 600 polkupyörää ja 60 asemaa eri puolille kaupunkia, pyörät eivät käytössä talvella – "Selkeä panostus pyöräilyn kehittämiseen"

Oulun yhdyskuntalautakunta on päättänyt äänin 9–4, että Ouluun hankitaan kattava kaupunkipyöräjärjestelmä.

Pyöriä tulee yhteensä 600 kappaletta ja niille rakennetaan 60 asemaa eri puolille kaupunkia.

Oulun pyörämalli on kolmivaihteinen ja siinä on sekä jalkajarru että käsijarru.

Lautakunta teki hankintapäätöksen tiistaina. Ennen kokousta esityslistan kohta pyöristä oli määritetty ei-julkiseksi.

Hankintaa vastaan äänestivät lautakunnan keskustalaiset kolme jäsentä ja sinisten yksi jäsen.

Lautakunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.) kertoo, että kokouksessa keskustalaiset tekivät vastaesityksen, jossa muun muassa pyörien määrä olisi ollut pienempi ja sopimusaika lyhyempi. Vastaesitys ei kuitenkaan menestynyt.

Pyöräjärjestelmä hankitaan 10 vuoden sopimuksella, ja sopimuskauden hinta on 6,7 miljoonaa euroa, kertoo yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

Sopimuskumppani on puolalainen NextBike Polska SA-niminen yhtiö, joka on toimittanut esimerkiksi Turun kaupungin pyörät. Matinheikin mukaan yhtiön kokemuksella vastaavista hankkeista oli painoarvoa.

– Yhtiö ylläpitää palvelua ja kaupunki maksaa siitä, Matinheikki kertoo.

Pyöriin tulee tiettyihin paikkoihin mainoksia, joiden myynti on kilpailutuksessa annettu NextBiken hoidettavaksi.

– NextBike kerää mainonnasta saatavat tulot ja he ovat tämän jo ”hinnoitelleet” tarjoukseen mukaan, eli kaupunki saa palvelun halvemmalla, koska palveluntuottaja saa pitää mainosmyynnin tuotot, kertoo hankkeen parissa työskentelevä kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala.

Matti Matinheikin mukaan pyörien hankinnassa on kyse merkittävästä ja selkeästä panostuksesta pyöräkaupungin mainetta nauttivalle Oululle.

– Summa ei ole mikään vaatimaton. Asemien määrä on iso, ja niiden sijoittelussa korostuvat keskeinen kaupunkialue sekä Linnanmaan seutu.

Kaupunkipyöriä on määrä päästä polkemaan jo tulevana keväänä, jolloin aloitetaan koekäyttöjakso.

Koko järjestelmän on tarkoitus olla käytössä tulevana kesänä, kun pyöräilykausi ja ajosäät ovat parhaimmillaan.

– Suurin haaste varmaankin alussa on, ettei kaupunkipyörien käyttäjien pyöräilykäyttäytymistä voi täysin ennustaa, eli miten niillä aletaan liikkua ja mihin pyörät kertyvät, Matinheikki sanoo.

Hänen mukaansa muiden kaupunkien esimerkeistä on nähty, että tietyt paikat muodostuvat suosituiksi jättö- ja ottopaikoiksi pyörille.

Oulun pyöräjärjestelmän yksityiskohtien hiominen Nextbiken kanssa on meneillään, ja asemien sijoitteluun tehdään vielä hienosäätöä, Matinheikki kertoo.

(Juttu jatkuu kartan jälkeen.)

Oulun kaupunkipyörien asemien alustava sijaintikartta. Asemien sijainti voi vielä muuttua hankkeen edetessä kartassa esitetystä. KUVA: Oulun kaupunki/Ramboll

Pyörien käyttötapa on pääpiirteissään suunniteltu. Se noudattaa paljolti Helsingissä käytettyä mallia.



Pyörän käyttäjäksi pääsee maksamalla käyttäjämaksun, jonka vuosituotoksi kaupungille on arvioitu 100 000–300 000 euroa vuodessa, niin, että summa kasvaa kohti 300 000:a euroa parin vuoden kuluessa käytön vakiintuessa, Vaarala kertoo.



Käyttöoikeuden voi ostaa päiväksi, viikoksi tai koko kaudeksi, joka on toukokuun alusta lokakuun loppuun. Vaaralan mukaan hintaluokat menevät arviolta niin, että yksi päivä on 5 euroa, viikko 10 euroa ja koko kausi 25–30 euroa. Tarkkoja hintoja ei vielä ole päätetty.



– Hinnoittelu ohjaa siihen, että jos ajat vähänkään useammin, kannattaa ostaa koko kausi, Harri Vaarala sanoo.



Kun pyörän ottaa käyttöön, sillä voi ajella 30 minuuttia ilmaiseksi. Sen jälkeen seuraava puolituntinen maksaa aina euron. Tämän voi välttää käyttämällä pyörää asemassa ennen puolen tunnin täyttymistä, jolloin sen voi taas heti ottaa ilmaiseksi puolen tunnin ajoon.

Tällä halutaan ohjata siihen, että pyörät pysyvät asemaverkon piirissä.



Siten pyörällä voi halutessaan polkaista vaikka parin tunnin reissun Kempeleeseen, mutta se maksaa kolme euroa lisää.

Maksukorttitiedot vaaditaan



Pyörien käyttäjäksi pääsee rekisteröitymällä, joka vaatii pankki- tai luottokorttitiedot.

Waltti-kortin haltijat voivat yhdistää samaan korttiin myös pyörän käyttöoikeuden.

– Jos ei ole Waltti-korttia, käyttäjä saa tunnuksen, joka näppäillään pyörän ajotietokoneeseen ja pyörän saa käyttöönsä.



Jos pyörää ei tietyn ajan kuluttua palauta tai se jää kadoksiin, kortilta peritään sanktiomaksu. Vaaralan mukaan sen suuruutta ei ole lyöty lukkoon, mutta summa tulee olemaan tuntuva, esimerkiksi 500–1 000 euroa.



– Tällä varmistetaan, että pyöriä ei ala löytyä Laanaojasta tai vastaavista paikoista. Esimerkiksi Helsingissä on toimittu tällä systeemillä kolme vuotta eikä käsittääkseni yhtään pyörää ole menetetty, Vaarala kertoo.



Sitä ei vielä Oulussa ole päätetty, minkä ajan kuluttua pyörä katsotaan kadonneeksi ja maksu lankeaa.

Ei talvipyöräilyä

Vaikka Oulu tunnetaan talvipyöräilystä, kaupunkipyörät eivät ole käytössä talvikaudella.



– Talvikäyttö olisi Turun saamien kokemusten perusteella noin tuplannut kustannukset.



Pyörissä on yhdistetty ajotietokone-kortinlukijalaite, joka saa virtansa akusta. Sitä taas lataa dynamo, joka antaa virtaa myös menopelin valoille.

– Elektroniikkaa ei voi kaupunkipyörissä kunnolla pakkasilla käyttää, koska akku hyytyy eikä pyörää voi ottaa käyttöön, Harri Vaarala kertoo.

13.12. kello 12.51: Uutista korjattu yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin kommenttien osalta: Kaupunki ei myy mainospaikkoja pyöriin eikä saa mainostuloja, vaan tätä toimintaa tekee NextBike-yhtiö. Kaupunki saa sen sijaan käyttäjämaksuista kertyvät tulot, arviolta 100 000 -300 000 euroa vuodessa

Kello 13.30 Uutista täydennetty kauttaaltaan tiedoilla pyöräjärjestelmän yksityiskohdista.