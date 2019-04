Orpo: " Rinteen johdolla on mahdollista sopia hallituksen ohjelmasta, kokoomus ei lähde kenenkään kamreeriksi "

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että puolue sai sellaisen valtakirjan, että hallitusneuvotteluihin voidaan mennä pää pystyssä. Pelkästään valtion varojen vartijaksi kokoomus ei hallitukseen lähde.

Helsinki

– Johtopäätös on se, että kokoomus on valmis hallitusneuvotteluihin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokoomuksen puoluehallituksen kokouksen jälkeen tiistaina.

Millä hinnalla hyvänsä kokoomus ei hallitukseen lähde.

– Kokoomuksen rooli ei voi olla hallituksen sisällä valtion rahojen käytön vahtiminen. Kokoomusta ei saa nähdä hallituskumppanina kamreerin roolissa. Meillä on vahva näkemys siitä, miten haluamme uudistaa suomalaista yhteiskuntaa. Ei me olla hallituksen paha poliisi, joka sanoo kaikelle hyvälle ei.

Orpo huomautti, että kokoomuksella ei ole mitään kouristuksenomaista hinkua mennä hallitukseen, jos tavoitteita ei saavuteta.

Ensin realistinen kuva taloudesta

Kokoomus uskoo siihen, että Antti Rinteen (sd.) johdolla on mahdollista sopia hallituksen ohjelmasta.

Orpon mukaan vaalikeskustelujen perusteella suurin työ pitää tehdä realistisen kansantaloudellisen kuvan määrittelyssä.

– Kun se on saavutettu, niin pystytään rakentamaan vastuullista työ- ja veropolitiikan linjaa.

Kokoomukselle kansantalouden tila on sama kuin valtiovarainministeriön virkamiesten tilannekuva.

Soten osalta kokoomus toivoo, että sdp:llä olisi kuntapohjainen sote päällimmäisenä neuvotteluissa. Orpon mukaan sdp:llä on puolueen sisällä kaksi eri sote-linjaa, maakunta- ja kaupunkipohjainen linja.

Kolme asiaa yli muiden

Orpo kertoi, että kokoomus nostaa kolme asiaa yli muiden. Kokoomus haluaa, että hallitusohjelman katse on tulevaisuudessa ja hallitus on uudistushaluinen. Kysymys on panostuksesta koulutukseen ja osaamiseen. Pitää myös huolehtia ympäristöstä ja pysäyttää ilmastonmuutos.

Toinen tavoite on vastuullinen työllisyys- talous- ja veropolitiikan linja. Velkaantuminen pidettävä kurissa ja hallitusohjelmassa on oltava uskottavat toimet työllisyysasteen nostamiseksi.

– On huomattava se, että kaikki tunnusmerkit maailmalta ennustavat laskevaa taloussuhdannetta. Kasvua ja yrittämistä tukevat toimet ovat tärkeitä.

Kolmas kokoomukselle tärkeä asia on se, että hallitusohjelmaan kirjataan vahvasti Suomen paikka osana kansainvälistä maailmaa, aktiivisena Euroopan unionin ja rahaliiton jäsenenä ja aktiivisena toimijana kansainvälisissä organisaatioissa.

– Varmistetaan myös, että Suomi on avoin, tasa-arvoinen ja suvaitsevainen maa.

Kokoomus haluaa hallitusohjelmaan myös kirjauksen, että Suomessa lähtee liikkeelle mahdollisimman nopealla aikataululla hankkeet nopeiksi junayhteyksiksi itään, pohjoiseen ja länteen.

– Näistä länteen menevä on lähes aloitusvalmis.

Keskusta jätti luukun auki

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän eroilmoituksen vaikutusta hallitusneuvotteluihin Orpo kommentoi niukasti.

– Luukku näytti olevan keskustalla auki, ei suljettu kokonaan hallitusmahdollisuutta pois.

Orpo kiitti Sipilää neljän vuoden vastuunkannosta. Orpo muistutti, että 2015 Suomi oli monin tavoin kuilun partaalla

– Kunnioitan hänen työtään, mutta ymmärrän ratkaisun.