Oppilaiden eväsjakelua laajennetaan Oulussa – tiistaista alkaen eväsjakelu käytössä 30 koulussa, katso lista eväiden jakopaikoista

Lehtien palstoilla jo purnattiin, että koulun antama ruoka menee hukkaan, kun kotiruoka voittaa kouluruuan.

Olisi haluttu ruoka rahana.

Jos ruokaa on vara heittää roskiin, niin silloin tarve ei ole todellinen.

Pitäisi arvostaa tämmöistä palvelua, siinä on kova homma suunnitella ja toteuttaa tämä jakelu.

On toki perheitä jotka ottavat kiitollisuudella vastaan tämän tarjotun ruokapaketin.

Ja se tulee heille todelliseen tarpeeseen.

Ja jos ruokaannos maksettaisiin rahana, niin meniskö se ruokaan vai kenties johonkin muuhun?

Aurinkoista kevättä kaikille, ollaan tyytväisiä meillä on kaikesta huolimatta asiat hyvin.