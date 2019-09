Opetusministeri Li Andersson ensi viikon ilmastolakosta: Kouluissa hyvä keskustella pelisäännöistä, jotta vapaus mielenilmaisuun toteutuu

Nuoret lakkoilevat tänään ilmaston puolesta ympäri maailmaa, ja Suomessa koululaiset osallistuvat lakkotapahtumiin viikon päästä. Opetusministeri aikoo pohtia nuorten kanssa, miten ilmastohuolta tulisi käsitellä kouluissa.

Ensi viikolla Suomessa järjestetään jälleen nuorten kansainvälinen ilmastolakko. Viime keväänä oppilaiden osallistuminen lakkoihin koulupäivän aikana herätti paljon keskustelua. Opetusministeri Li Andersson (vas.) muistuttaa, että oikeus mielenilmaisuun on turvattu laissa keskeisenä osana sanan- ja kokoontumisvapautta.

– Kouluissa on hyvä keskustella yhteisistä pelisäännöistä niin, että vapaus mielenilmaisuun toteutuu koulutyön siitä kohtuuttomasti kärsimättä, Andersson sanoo Lännen Medialle.

Lainsäädännön mukaan koulut päättävät itsenäisesti, mikä on hyväksytty syy olla pois opetuksesta. Lakkoihin onkin suhtauduttu kouluissa eri tavoilla, kun toisissa osallistumiseen on kannustettu ja toisissa sen kielletty. Useissa kouluissa oppilaat ovat saaneet osallistua lakkoihin vain huoltajan luvalla.

– Pidän tärkeänä, että koulu antaa lapsille ja nuorille hyvät valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja taidot vaikuttaa yhteiskunnan kehityskulkuihin. Myös uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaista osaamista ja aktiivista kansalaisuutta, jollaista ilmastonmuutoskeskusteluun osallistuminen edustaa, Andersson sanoo.

Tänään perjantaina kansainväliseen ilmastolakkoon odotetaan jopa miljoonia osallistujia ympäri maailmaa. Maailmalla lakkopäiviä on kaksi, ja Suomessa ilmastolakkopäiväksi on valittu ensi viikon perjantai 27. päivä syyskuuta. Silloin tapahtumia järjestetään ainakin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Salossa.

Nuoret kertovat ilmastohuolistaan ministereille

– Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita ja kouluissa on tärkeää pohtia, millaisia tietoja ja taitoja nuoret tarvitsevat voidakseen toimia aktiivisesti ilmastokriisin ratkaisemiseksi, Li Andersson toteaa.

Opetusministeri on kutsumassa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) kanssa nuoria ja nuorisojärjestöjä pyöreän pöydän keskusteluun, jossa pohditaan, miten nuorten ilmastohuolta tulisi käsitellä kouluissa.

– Usein ollaan huolissaan siitä, että yhteiskunnalliset asiat eivät kiinnosta nuoria. Näen kasvavan ilmastonaktiivisuuden merkkinä siitä, että yhteiskunnalliset asiat kyllä kiinnostavat ja koulujen olisi tärkeää pohtia, miten hyödyntää kiinnostusta myös osana ilmiöpohjaista oppimista, Andersson sanoo.

Hänen mielestään nuorten ilmastoliike on ollut menestyksekkäimpiä kansalaisliikkeitä pitkään aikaan.

– Paljolti sen ansiosta Suomessa käytiin ilmastovaalit ja olemme päättäneet yhdestä maailman kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista, saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, Andersson kertoo.

– On hienoa että nuoret ovat heränneet toimimaan ilmaston puolesta. Se herättää toivoa myös meissä aikuisissa ja velvoittaa samalla kasvattamaan ilmastotoimien kunnianhimon tasoa.

Lakot YK:n huippukokouksen aikaan

Viime maaliskuussa kansainväliseen ilmastolakkoon osallistui 1,5 miljoonaa nuorta ympäri maailman, ja Suomessakin lakkoili tuhansia nuoria.

Tänään perjantaina ilmastolakkotapahtumia pidetään arviolta yli 5 000 yli 150 maassa. Ilmastolakot on inspiroinut 16-vuotias ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg, jonka johdolla ilmastolakkolaiset marssivat tänään YK:n päämajan luo New Yorkissa. Arviolta yli miljoona kaupungin koululaista on saanut luvan osallistua päivän todennäköisesti suurimpaan tapahtumaan.

Kansainvälistä ilmastolakkoa on vietetty perjantaina ympäri maailmaa, ja osallistujia tapahtumiin odotetaan jopa miljoonia. Tältä lakko näytti Sydneyssä Australiassa.

Syyskuun ilmastolakkoviikko on ajoitettu samaan aikaan, kun New Yorkissa on käynnissä YK:n huippukokous. Huippukokouksessa maailman johtajat keskustelevat toimenpiteistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hidastamiseksi.

Lakkojen tavoitteena on saada koululaiset ja opiskelijat kaikkialta maailmasta puhumaan yhdellä äänellä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa planeettaan.

Tällä kertaa myös aikuiset on kutsuttu osallistumaan maailmanlaajuiseen ilmastolakkoon ja osoittamaan tukensa ilmastonmuutoksesta huolestuneille lakkoileville nuorille. Esimerkiksi kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä edustava ITUC on ilmoittanut tukevansa lakkoa.

Suomessa ensi viikon ilmastolakkotapahtuman koollekutsujina on 20 eri kansalaisjärjestöä ja ympäristöliikettä, kuten Greenpeace, Amnesty, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja WWF.