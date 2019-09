Onko raskas liikenne kunnossa? SKAL Pohjois-Suomi ry:n mukaan raskaiden ajoneuvojen joukossa on "kesäautoja"

Viime viikon ratsioissa Oulussa oli suuri osuus raskaan liikenteen autoja, jotka olivat aivan liian huonossa kunnossa. SKAL Pohjois-Suomi ry:n mukaan tilanne ei oikeasti ole tien päällä kokonaisuutena näin heikko. Raskaiden ajoneuvojen joukossa on "kesäautoja".

Oulun poliisi tarkasti katsastuksen kanssa raskaan liikenteen autoja viime viikolla. Tarkastetuista autoista noin kolmasosa määrättiin ajokieltoon ja lähes jokaisessa tarkastetussa oli huomautettavaa.

SKAL Pohjois-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen, mistä karmeat luvut kertovat?

– Yleisesti ottaen heikkokuntoisella kalustolla ajamiseen vaikuttaa se, että taksat ovat menneet sille tasolle, että siinä ei pärjää. Sitten ruvetaan liisimään ajoneuvon teknisestä kunnosta, ei pidetä sitä kunnossa. Se on toki täysin väärin, niin ei saisi käydä. Kaikkien autojen, joita liikenteessä on, pitäisi olla semmoisessa kunnossa, että ne pystyvät turvallisesti liikennöimään.

Onko kuljetusyrittäjien taloudellinen tilanne heikentynyt?

– Ala on pirstaloitunut. Ratsioissa oli aika paljon kippipuolen (maarakennusalan) autoja. Tällä hetkellä Oulussa tapahtuu sorapuolella paljon. Alalle on tullut aika paljon yrityksiä, jotka normaalisti eivät ole tavaraliikenteen parissa vaan tekevät jotakin muuta. Maarakennusalan kuljetukset ovat kausiluonteista työtä. Yleisesti ottaen on vähän vaikuttanut siltä, että jotkut yrittäjät ovat hankkineet lyhyeen sesonkiin kalustoa, joka välttämättä ei kaikilta osin ole siinä kunnossa kuin sen pitäisi olla.

Onko kilpailu alalla kovaa?

– Kyllä kilpailu on kovaa. Kaikki muutokset, joita viime vuosina on tapahtunut mitoissa ja massoissa, ovat johtaneet aika ankariin investointeihin. Kun autot ovat kasvaneet, niille, jotka eivät ole voineet investoida, on jäänyt ne vanhat autot. Pienillä vanhoilla autoilla tienesti on entistäkin pienempi, kun isot autot ovat leikanneet taksoja alemmaksi.

Taloudellinen tilanne ei kai ole syy ajaa huonokuntoisilla autoilla liikenteessä?

– Ei. Kyllä meidän pitää alana ottaa tämä tiukemmin näppeihin, se on ihan selvä asia. Kamppeiden pitää olla siinä kunnossa kuin niiden pitää olla. Se on turvallisuuskysymys muulle liikenteelle ja myös kuljetusyrittäjälle.

Onko todella kolmannes raskaista ajoneuvoista kelvottomassa kunnossa?

– Jos normaalista liikennevirrasta otetaan 28 autoa, ei niistä ole 10 huonossa kunnossa. Tässä oli tavallaan valittu semmoinen sektori, jossa on eniten ongelmia. Ratsioiden paikka oli sellainen, jossa oli pelkästään kippimiehiä. Sora-autojenkin pitäisi toki olla kunnossa. Mutta sellaista probleemaa ei ole valtakunnassa, että meidän 100 000 kuorma-autosta 30 000 olisi epäkunnossa.

Autoilija Mika Salmela, millaisessa kunnossa kaluston pitää olla?

– On totta kai ihan selvää, että kaluston pitää olla liikennekelpoista, että voi hyvällä mielellä lähteä liikenteeseen. Vaikka on vanhempaa kalustoa, se on ihan kunnia-asia, että pidetään se kunnossa. Jos tietää itsekin, että joku paikka on hajalla, minä ainakin mahdollisimman pian koetan mennä pajalle ja laittaa sen kuntoon.

Ongelmia taitaa olla monenlaisia?

– On kesäautoja ja hinnoittelut ovat pielessä. Ei pystytä pitämään autoja kunnossa, kun se on omasta palkasta pois. Joskus täytyy valita, millaista palkkaa itselleen ottaa. Laitanko kaluston kuntoon vai otanko oikean palkan? Onhan siellä välipitämättömyyttä. Ja luulen, että aika iso tekijä on hinnoittelu.

– Tilaajienkin olisi hyvä huomioida kalusto. Pitäisi tehdä pientä valvontaa, että ei minkä näköisiä vehkeitä tahansa otettaisi töihin. Tietenkin silloin hintataso nousee, mutta uskoisin, että kun hintataso on kohtuullinen, kalusto pystytään pitämään kunnossa.

– On hyvä asia, että poliisi valvoo. Mutta valvonta pitäisi saada sujuvaksi, että autojen ei tarvitse seistä paikalla tuntikausia.