Nuuskaa käyttävät yhä useammin myös nuoret naiset – Tullin takavarikoiman nuuskan määrä on tänä vuonna kasvanut rajusti

Sen myynti pitää kieltää kokonaan Pohjoismaissa. Eikä ne saa kukaan tilata sitä roskaa mistään. Tai niiden hinnat on nostettava roimasti ainakin 40-50 € per rasia, ja vain yksi rasia per ihminen, eikä saa ostaa vuoteen enempää. Paras on vain lopettaa, eikä edes aloita koskaan. Se on parasta kaikille.