Norjan puolustusministeriöltä suorat sanat: Venäjä häiritsi GPS-signaalia Naton sotaharjoituksen aikana – häirintä ulottui Suomen Lappiin

Kuka vielä nuihin Venäjän puolusteleviin kannanottoihin uskoo. Se on samanlainen omastamielestään pyhä ja mitään sotatoimia ja alueloukkauksia tekevä, kuin aina. Eikö suomalaisetkaan vielä ole oppineet, minkälainen naapuri meillä on itäpuolella. Niiden sanomisia ei kannata uskoa edes entisen pennin vertaa. Katsokaa viimeiset jutut, Krmi ja ja itä ukraina. Siinä on mallia hienosta naapurista.