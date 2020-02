Niikon kohutut Kiina-yhteydet voivat johtaa kansanedustajille annettaviin ohjeisiin – Tuomioja: "Tämä ei sisällä mitään epäluottamusta"

Viimeistään nyt on ilmiselvää että lainsäädäntöä on muutettava siten että kansanedustajan ja ehdokkaan on ilmoitettava KAIKKI suorat ja välilliset sidonnaisuutensa täysin riippumatta niiden muodosta, laadusta, koosta, merkittävyydestä, suuruudesta tms.

Kiikki on vain pienen åpieni esimerkkitapaus suuret ovat mm. yksitysiet terveydyhtiöt ja niiden omaistukset - salaiset hallintarekistereissä jms.