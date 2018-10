Neljä peruspilaria merkitykselliseen elämään – "Elämän merkityksen hämärtyminen on osasyynä alakuloon ja masennukseen"

Yhdysvalloissa asuva kirjailija Emily Esfahani Smith viitoittaa neljä reittiä merkitykselliseen elämään.

Mitä järkeä tässä kaikessa on? Onko elämässä mitään mieltä?

Elämään perinteisesti merkitystä tarjonneet perherakenteet natisevat liitoksissaan, samoin uskonnolliset yhteisöt. Kaipuu on jäljellä, mutta valmiita vastauksia on vaikea saada. Jos mielekkyys on hukassa, elämä tuntuu tyhjältä ja onnettomalta – turhalta kaiken kaikkiaan.

Onko merkityksellinen elämä kuitenkin mahdollista löytää?

– Uskon niin, vastaa Emily Esfahani Smith, jonka suureen suosioon noussut kirja Merkityksellisyyden voima (Tuuma) on juuri julkaistu suomeksi.

Esfahani Smith vastaa puhelimeen kotonaan Washington DC:ssä. Nuoresta saakka häntä on kiehtonut kysymys elämän merkityksestä.

Merkityksellisen elämän etsimisessä on paljon samaa kuin kysymyksessä elämän tarkoituksesta, mutta ihan sama asia se ei kuitenkaan ole. Merkityksellinen elämä ei myöskään tarkoita onnen tai menestyksen tavoittelua, vaikka merkityksen löytäminen tuo tullessaan onnenkin.

Esfahani Smith on vakuuttunut, että elämän merkityksen hämärtyminen on osasyynä länsimaissa niin yleiseen alakuloon, masennukseen, yksinäisyyteen ja jopa itsemurhiin.

Kirjaansa varten hän on paneutunut tuoreeseen psykologiseen tutkimukseen ja haastatellut lukuisia koviakin kokeneita ihmisiä, jotka ovat löytäneet merkityksen elämäänsä. Myös Suomi vilahtaa kirjassa – kohdassa, jossa puhutaan korkeista itsemurhaluvuista.

Mikä siis neuvoksi?

Tutkimuksen ja haastatteluiden perusteella Esfahani Smith nimeää neljä peruspilaria, joihin merkityksellinen elämä näyttää nojaavan. Niitä kohti ojentautumalla hän uskoo myös suomalaisten löytävän mielekkyyden takaisin elämäänsä.

Jokaisella pilarilla on paikkansa, ja niiden merkitys voi vaihdella elämän eri vaiheissa.

1. Pidä yhteyttä

Vahvimmaksi pilariksi Esfahani Smith nostaa yhteenkuuluvuuden tunteen. Ihminen yksinkertaisesti tarvitsee yhteyttä muiden kanssa. Olemme sosiaalisia eläimiä, kuten Esfahani Smith asian ilmaisee.

Yhteyttä voi kokea paitsi perheen myös erilaisten yhteisöjen, kuten työn tai harrastusporukoiden kautta. Esfahani Smithin mukaan yhteenkuuluvuuden voima piilee pienissä arkisissa kohtaamisissa.

– Emme voi päättää, luoko joku kanssamme korkealaatuisen yhteyden, mutta voimme valita, teemmekö aloitteen ja vastaammeko niihin, hän huomauttaa.

Ärsyttävälle kollegalle voi vastata ystävällisesti, tuntemattomalle vastaantulijalle voi heittää hymyn.

– Jos haluamme löytää merkityksellisyyttä elämästämme, meidän täytyy aloittaa ojentamalla kätemme, Esfahani Smith kirjoittaa.

2. Etsi tarkoitusta

Onnellisen ja merkityksellisen elämän välillä on vissi ero.

Onnen tavoittelija etsii nautintoa, joka jää usein lyhytaikaiseksi. Merkityksellisen elämän etsijä sen sijaan huomaa, että vaikka hyvän tekeminen, itsensä kehittäminen ja omien tärkeiden periaatteiden vaaliminen vaativat vaivaa, ne tuovat pysyvämmän tyytyväisyyden tullessaan.

Tarkoitus liittyy tähän oleellisesti. Oman elämänsä tarkoituksen löytämisessä voi Esfahani Smithin mukaan päästä alkuun, kun alkaa tunnistaa vahvuuksiaan ja lahjojaan ja hyödyntää niitä töissään tai muussa elämässään.

Esfahani Smithin mukaan tarkoitukseen liittyvät tavoitteet kurottavat jokapäiväisiä arkivalintoja pidemmälle. Ne suuntaavat kaikkea tekemistä ja niihin liittyy pyrkimys parantaa maailmaa itselle tärkeissä asioissa. Usein maailman parantaminen tarkoittaa yksinkertaisesti ympärillä olevia ihmisiä, joiden elämänlaatuun jokainen voi teoillaan vaikuttaa.

3. Kerro tarinaa

Merkityksellisen elämän kolmas tukipilari nousee tarinoiden voimasta. Tarinoiden avulla ihmiset jäsentävät maailmaa.

Kokemukset ja tutkimukset todistavat, että kirjoittamisessa on voimaa. Eräs usein käytetty menetelmä on kirjoittaa päivittäin parikymmentä minuuttia kaikesta, mitä tulee mieleen.

– Kirjoittaminen auttaa ymmärtämään, mitä elämässä on meneillään, kuinka asiat liittyvät toisiinsa ja löytämään merkityksiä siitä kaikesta, Esfahani Smith sanoo.

Omasta elämästä kerrottujen tarinoiden sävyä on mahdollista myös muuttaa. Jos on aina kertonut, kuinka jokin vastoinkäyminen pilasi elämän, tarinalle on Esfahani Smithin mukaan valta antaa myös toisenlainen suunta ja merkitys.

4. Ylitä itsesi

Itsen ylittämisellä tarkoitetaan kokemusta, jossa tuntee olevansa osa jotakin itseä suurempaa.

– Nämä kokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia, ja ihmiset löytävät niitä varsin erilaisista asioista, Esfahani Smith toteaa.

Hän mainitsee esimerkkeinä uskonnolliset rituaalit, kuten rukouksen, meditaation ja jumalanpalvelukset. Ne voivat toimia tapoina astua ajan ja paikan ulkopuolelle ja tuntea olevansa yhteydessä jonkin korkeamman kanssa.

– Yhtä lailla itsen ylittämistä voi kokea musiikkia kuuntelemalla tai luonnon keskellä.

Hyvä on. Kadonneen merkityksen löytäminen on siis mahdollista. Mutta entä jos elämässä tulee kertakaikkinen romahdus, joka vetää pilareita kumoon niin että rytisee – kuten läheisen menettäminen tai potkut työpaikasta, jolle on omistanut puoli elämään?

– Suuri osa ihmisistä kasvaa vastoinkäymisten seurauksena, Esfahani Smith vastaa.

Pilareilla on vastoinkäymisten tullen kaksi erilaista roolia.

– Toisaalta ne kantavat vaikeuksien läpi ja toisaalta auttavat löytämään vastoinkäymisille merkityksen. Tässä apuna on erityisesti tarinankerronta, kun pohdit ja yrität ymmärtää tapahtunutta.

Kasvun kautta pilarit myös vahvistuvat entisestään. Ihmissuhteet tuntuvat entistä tärkeämmiltä, hengellinen tai henkinen elämä syventyy, ja uusia ajatuksia oman elämän tarkoituksesta valkenee.