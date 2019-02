Näkökulma: Vanhustenhoito kasvattaa hätäännystä eduskunnassa – kokoomus on tiukassa paikassa välikysymyksessä

Oppositiopuolueiden lakiesitys on taitava peliliike. Kokoomuksen yksilöllinen hoitajamitoitus on vaikeaselkoinen.

Puolueet laittavat nyt vanhusten asioita eduskunnassa kuntoon sellaista laukkaa, että tulokset hirvittävät. Puolueiden hätäännyksestä vaalien alla kertoo se, että vanhusten hoidossa esille nousseet ongelmat yritetään ratkaista yksikertaisella lakimuutoksella vielä ennen eduskuntavaaleja.

Oppositioryhmät tekisivät pikamuutoksen vanhuspalvelulakiin ja kirjaisivat sinne sitovan hoitajamitoituksen. Lakialoitteen tehneet puolueet painottivat, että kyse on vain yhden lauseen muuttamisesta.

Kirsi Turkki.

Sitova, 0,7 hoitajan mitoitus vanhusten hoidossa voi olla oikea liike, mutta ennen kaikkea se on taitava peliliike. Hoitajien ja hoidettavien suhdeluku ei yksin ratkaise ongelmaa. Se voi olla välttämätön pahimpien laiminlyöntien estämiseksi, mutta se ei ota huomioon asukkaiden hoitoisuutta, jos se on sama kaavamainen luku kaikilla osastoilla.

Mistä rahat ja hoitajat?

Lain perusteellisempi valmistelu olisi tarpeen. Pitäisi muuttaa enemmän kuin yksi lause vanhuspalvelulaissa, jos lakia kerran ryhdytään muuttamaan. Tähän mennessä oppositio on arvostellut Juha Sipilän (kesk.) hallitusta on huonosta lainvalmistelusta.

Ensinnäkin hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin vaatii myös resursseja eli rahaa kunnille 250–300 miljoonaa euroa. On selvitettävä myös, miten lakiin kirjattu hoitajasuositus vaikuttaisi kuntien jo tekemiin palvelusopimuksiin ja niiden hintoihin. Vai alettaisiinko sitä soveltaa vain uusiin sopimuksiin? Ratkaisu voi vaatia ennestään ruuhkautuneen perustuslakivaliokunnan näkemyksen.

On myös selvää, että 4 000 uutta hoitajaa ei pystytä heti rekrytoimaan mistään.

Ei aivan niin yksinkertaista

Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) sanoo, että otetaan vain hänen valmistelemansa vuoden 2012 hoitajamitoituslaki käyttöön.

Sopii epäillä, että jokin asia vanhustenhoidossa on muuttunut sitten vuoden 2012. Ainakin vanhusten määrä on kasvanut ja hoitotavatkin kehittyneet. Samaa valitettavasti on se, että yhtä pahoja laiminlyöntejä vanhusten hoidossa oli jo vuonna 2012 kuin viime aikoinakin.

Kokoomuksen kanta vaikeasti ymmärrettävä

Oppositio on saanut hätäännyksen tartutettua myös hallituspuolueisiin, erityisesti kokoomukseen, joka on jäänyt pahasti yksin hoitajamitoitukseen liittyvän kantansa kanssa. Puolue vastustaa sitovaa hoitajamitoitusta ja joutui tiistaina myrskyn silmään.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo antoi Ylelle haastattelun, josta levisi käsitys, että kokoomus on muuttanut kantaansa ja on nyt 0,7 mitoituksen kannalla. Haastattelun jälkeen kokoomuksessa alkoi laaja selittely.

Lännen Median puhelinhaastattelussa Orpo tähdensi, että kokoomus ei kannata yhtä sitovaa lukua, vaan yksilöllistä, tarpeeseen perustuvaa hoitajamitoitusta. Orpon mukaan yksilöllinen hoitajamitoitus on mahdollista tehdä ja sitä varten pitää luoda valtakunnallinen kriteeristö.

Orpon mukaan arkipäivää on se, että hoitajamitoitus voidaan määritellä yksilöllisistä tarpeista.

– Laissa pitää olla perusteet yksilölliselle hoitajamitoitukselle, sitten ne viedään palvelusopimuksiin ja lisäksi tarvitaan tiukka valvonta ja sanktiot.

Tämäkin voi olla mahdollista, mutta paljon vaikeammin ymmärrettävissä ja selitettävissä kuin 0,7 hoitajan mitoitus. Vaikeaselkoisuus ja selittelyn maku eivät auta kokoomusta, jonka mainetta painavat yhteydet terveyspalvelualan yrityksiin.

Orpo haparoi jo viime viikolla vertaamalla ihmisiä desimaaleihin. Oppositiosta huomautettiin aiheellisesti, että desimaali tarkoittaa hoitavia käsiä ja ihmisiä. Välikysymys on keskiviikkona tiukka paikka Orpolle.