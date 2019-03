Näkökulma: Suomi ei voi olla maailman onnellisin maa – tutkimus johtaa harhaan

Onnellisesta maastamme on lähdetty perinteisesti Ruotsiin ja Norjaan töihin. Molemmissa maissa on paremmat palkat, työttömyyskorvaukset ja eläkkeet. Täällä on aina kylmä ja lunta enemmän kuin kiinteistöhuolto viitsii kolata. Autot on vanhoja resuja ja tulotaso itä-Euroopan tasoa.

Millähän kriteereillä valinta on tehty? Esim. Tanska on paljon onnellisempi, siellä hymyillään, täällä ei.