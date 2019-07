Näkökulma: Science-lehden mullistava metsittämistutkimus antaa toivoa – maailmanloppu on peruttu, suomalainen metsänomistaja on ilmastosankari

Anttonenhan on jo pitkään puhunut Saharan metsittämisestä. Ei tämä mikään lehden idea ole vaan ihan vanha idea josta on puhuttu milloin kenenkin suulla. Ei muuta kuin puita aavikolle ja aavikot kasvamaan. Mutta kuitenkin ainoa oikea kestävä keino saada maapallon luonnonvarat riittämään on ihmismäärän radikaadi pieneneminen. Muuten mennään vain katastrofista katastrofiin. Tavoite väkiluvun puolittaminen vuosisadassa olisi se oikea tavoite!