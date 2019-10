Näin syntyi susihysteria somessa – huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Joutasivat hirtheen"

Luonnonvarakeskus on menettänyt uskottavuutensa aivan omasta syystä .Esimerkiksi Luken tekemä kanta-arvio suden kohdalla vedetty aivan Taika Jimin hatusta . Siis vuodesta toiseen noin 300 kpl vaikka susi ei paljon jää jälkeen kanista sikiävyydeltään , naaras susi ei pidä välivuosia ja pentue määritelmä on aina useampi kuin kaksi pentua .

Tuossa mainitussa jutussa Luken porukka väittää nähneensä vain yhden hirven metsästäjän , kumma juttu etteivät he nähneet sitä henkilöä joka otti heidän käyttämänsä auton rekisteri tunnuksen ylös .

Kyllä tähän on todettava ettei savua ilman tulta .