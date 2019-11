"Mun enkku on vain tämmöistä rallienglantia", sanoo moni suomalainen vähättelevästi – Tunnistatko englannin puhujien ääninäytteistä, mistä maasta he ovat kotoisin?

Tommi Mäkinen on yksi suomalaisista rallikuskeista, joiden ääntämyksestä juontaa termi rallienglanti. Nuoremman polven F1-kuljettaja Valtteri Bottakselle englannin puhuminen on helppoa. Jääkiekkoilija Jesse Puljujärven NHL-ongelmien on epäilty johtuvan ainakin osaksi puutteellisesta englannin taidosta. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) puhuu brittiaksentilla, jonka hän on sanonut tarttuneen saippuaoopperoista. Tuleva EU-komissaari Jutta Urpilainen pärjää Brysselissä hyvin kielitaidollaan.