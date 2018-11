Mökillä voi odottaa keväällä ikävä yllätys, murtoja tehtailevat usein ammattirikolliset – poliisi antaa neljä vinkkiä, miten suojaat mökkisi murrolta

Moni mökkiläinen kokee keväällä ikävän yllätyksen: mökkiin on murtauduttu, paikat on pantu ylösalaisin ja omaisuutta on anastettu.

Vuonna 2017 poliisi kirjasi 1 512 vapaa-ajan asuntoon kohdistunut varkautta tai varkauden yritystä. Tänä vuonna murtojen määrä on yli neljänneksen pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Ahon mukaan selkeää syytä laskuun on vaikea sanoa. Poliisi kuitenkin uskoo, että ennalta estävä tiedottaminen on mennyt perille. Mökkien paremmalla suojauksella on varkauksia pystytty estämään.

Mökkimurtoja tehtailevat niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin rikolliset. Usein asialla ovat ammatti- ja taparikolliset.

– Vilkaisu rikoksesta epäiltyihin osoittaa, että valtaosa heistä on ihan kotimaista perua, Aho sanoo.

Monen mökkiin murtautujan taustalla on myös muuta rikollisuutta eli asunto-, työmaa-, liikehuoneistomurtoja sekä huumerikoksia.

Poliisi antaa neljä vinkkiä, joilla vapaa-ajan asunto voi varjella varkailta:

- Vie kaikki arvoesineet mökistä pois. Mitään arvokasta, alkoholia tai aseita ei kannata mökkiin jättää.

- Jätä verhot avoimiksi. Näin varas näkee, ettei mökissä ole mitään anastettavaa.

- Hanki murto- ja kameravalvontalaitteet sekä niistä kertovat tarrat ja kilvet.

- Sovi muiden mökkiläisten ja vakioasukkaiden kanssa, että kaikki katsovat epäilyttävien kulkijoiden perään ja ilmoittavat tarvittaessa poliisille. Henkilön tuntomerkit ja auton rekisterinumerot kannattaa ottaa talteen. Tuntemattomalta kulkijalta voi myös itseltään kysyä kohteliaasti, että etsiikö tämä jotain paikkaa. Kun rikollinen huomaa, että hänet on havaittu, hän yleensä vaihtaa maisemaa.

Poliisi myös kehottaa ottamaan hyvät kuvat mökkiin jäävästä omaisuudesta. Omaisuudesta on hyvä kirjata ylös yksilöivät tunnisteet. Tämä helpottaa poliisin työtä varkaustapauksissa.