Mitä jos sähköliittymäsi voitaisiin irtisanoa, jos käytät sähköä liian vähän?

Valtiolla on ollut jo vuosikausia operaatio, jossa tulevaa polttoaineenverokertymän poistoa on ohjattu salaa korvaavasti sähkönsiirtoon, mutta ei kerrota tätä kenellekään. Antaa vain kansan ihmetellä asiaa eikä pidetä mölyä asiasta. Jostakinhan ne sähköautojen latausten verot on kuluttajan maksettava, on helpompi hilata maksuja pienin erin pitkällä aikavälilä. Siinä samalla kallistuu lämmityssähkökin, mutta ei näköjään mitään merkitystä päättäjille. Sähköverosta kertyvä määrä on jo yli 1 000 000 000 euroa vuosi. Se on kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut. Suomessa on vielä tapana maksaa veroa verosta. Sähkönsiirto, jota ei voi kilpailuttaa alkaa olemaan paljon kalliimpaa kuin sähkönkäyttö. Tästäkin on tullut kiinteähintainen rahastusautomaatti valtiolle.