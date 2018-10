Ministeri Soini, aiotteko vastakin osallistua abortinvastaisiin kulkueisiin? – "En spekuloi mitään käytöksestäni"

Ulkoministeri TImo Soini (sin.) päättää joulutauolla ehdokkuudestaan eduskuntavaaleissa. Läpimenoaan hän pitää varmana.

– Joulun kieppeillä.

Näin vastaa ulkoministeri Timo Soini (sin.) kysymykseen, milloin hän kertoo jatkoaikeistaan.

– Juttelen perheeni kanssa, ja vuoden alussa selviää, olenko ehdolla kevään vaaleissa. Jos asetun ehdolle, niin tulen myös valituksi sinisistä. Joku kysyi, pelkäänkö, ettei minua valitakaan. Vastasin, että en pelkää.

Soini sanoo, ettei hän suostu pelkäämään. Ylipäätään hän ei jännitä tai pelkää ketään.

– Lakkasin pelkäämästä silloin, kun voitin pelkoni Veikko Vennamoa kohtaan.

Hän jatkaa, että elämä on ottanut ja se on antanut.

– Kun tulee turpaan, niin kummasti sitä jostain luukku aukeaa. Eiköhän se aukene nytkin.

Abortinvastaisiin puheisiin liittyvä jälkipeli "turhaa"

Soini täyttää ensi keväänä 57 vuotta. Hän myöntää, että jos aikoo tehdä jotain muuta kuin politiikkaa, niin se on aloitettava keväällä.

Soini hallitsi mediaa pari viikkoa sitten, kun eduskunnassa oli luottamusäänestys liittyen hänen abortinvastaisiin puheisiinsa. Äänestyksen jälkeen ulkoministeri starttasi pitkälle virkamatkalle. Nyt tapahtumiin on otettu etäisyyttä.

– Luvut olivat selvät, ja elämässä siirrytään eteenpäin. Jälkipeli on turhaa. Olen kokenut paljon politiikassa, en jää märehtimään.

Soini sai satamäärin palautetta, puolesta ja vastaan. Eduskunnassa ei säröä enää huomaa. Kuppilassa tervehditään niin kuin ennenkin.

Soini haluaa sinetöidä koko jupakan yksittäisenä tapauksena, mutta ei malta olla toteamatta, että ulkopolitiikkaa ei ole käytetty Suomessa sisäpoliittisena lyömäaseena sitten Urho Kekkosen kauden.

Soini sai moitteet oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä, vaikka ratkaisun mukaan mitään laitonta ei ollut tapahtunut. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa on käyty keskustelut.

On kysyttävä, aikooko Soini osallistua uudelleen abortinvastaisiin kynttiläkulkueisiin.

– En spekuloi mitään käytöksestäni. Olen ollut tällainen tähän asti ja olen kelvannut. Enköhän kelpaa edelleen.

Soini huomauttaa, ettei hän ole törmännyt maailmalla kertaakaan Suomessa velloneeseen aborttikeskusteluun.

– Vain luottamusäänestyksestä on uutisoitu ja kollegani Euroopasta ovat siitä kyselleet.

Soini ei hermoile, vaikka gallup-luvut ovat alhaalla

Sinisten gallup-menestys kyntää alamaissa, mutta Soini ei hermoile.

– Luvut voivat mennä vielä monta volttia suuntaansa. Normi-ihminen miettii kolmisen kuukautta ennen vaaleja äänestystä. Sitä ennen kaikki on tunnelmointia. Olen käynyt monet vaalit, ja aika usein olen ne voittanut. Yhä useampi äänestää henkilöä, ei puoluetta.

On väläytelty, josko siniset ja perussuomalaiset löytäisivät vielä yhteisen sävelen. Soini ei tälle lämpene.

Soini sanoo, ettei pelkää tai jännitä nykyään "mitään tai ketään".

– Perussuomalaiset on minulle kuollut puolue.

Sille Soini ei voi mitään, että aika ajoin hänet nimetään puolueen mukaan.

– Kesällä Porin suurmestaruusraveissa kuuluttaja toitotti kovaääniseen, että perussuomalaisten Soini on mukana palkintojen jaossa. En korjannut puoluetta, eikä korjannut kuuluttaja.

"Täytyy olla kanttia viedä uudistukset eteenpäin"

Hallitusta on koeteltu viime päivinä, kun se tiukentaa irtisanomislakia.

– Täytyy olla kanttia viedä uudistukset eteenpäin, kun ne on aloitettu. On todistettu, että sinisten kaikki viisi ministeriä pystyy olemaan ministeri, eikä se ole helppoa hommaa.

Soinilta tulee satikutia kumppaneille.

– Sote täytyy saada tehtyä. En ymmärrä sitä, että edustajia hallituspuolueesta on yhdessä sovittua uudistusta vastaan. Minun johtamassani puolueessa ei toimittu näin koskaan, hän toteaa viitaten kokoomuksen kapinallisiin.

Jos sote kaatuu, se on sylissä ensi keväänä.

– Demarit sanovat, että tehdään parempi sote. Se on isolta puolueelta aikamoista huuhaata. Kustannusrakenne tulee vastaan heillekin. Oppositiopolitiikka on haihattelua. Sdp tietää tarkkaan, ettei se voi perua koulutusleikkauksia, eikä se voi takautuvasti antaa indeksijäädytyksiä.

"Työministeri Lindström on jätetty yksin"

Soinia harmittaa, että työministeri Jari Lindström (sin.) on jätetty yksin, kun irtisanomislakia on puskettu eteenpäin.

– Yksittäisen ministerin nokkiminen on jengin petturuutta. Kun yksi on vaikeuksissa, niin koko hallituksen pitää tukea yhtenä miehenä.

Nokkimisesta päästään vihreiden ex-johtaja Ville Niinistöön, joka Soinin mukaan antoi kuoleman suudelman seuraajalleen Touko Aallolle, kun hän antoi neuvoja.

– Tässä pätevät maatilan lait. Vanhan isännän pitää muuttaa talosta niin kauas, ettei hän pysty Reino-tohveleissa tulemaan pihan yli neuvomaan.

Monen muun lailla Soini näkee, että työ eduskunnassa on muuttunut.

– Nykimistä, kärjistämistä, tahallista asioiden väärin ymmärtämistä, Soini listaa.

Euroopan maille jää ohut siivu Nato-maksusta

Soini on huolissaan Euroopan ja Yhdysvaltojen mahdollisesta eriytymisestä.

– Se olisi suuri onnettomuus, jos näin tapahtuisi. Jos EU-maat joutuisivat esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä valitsemaan EU:n ja Yhdysvaltain välillä, niin se olisi katastrofi. EU:n ja Yhdysvaltain välejä on hoidettava niin hyvin, ettei tällaisia tilanteita pääse syntymään.

Soinin mukaan Suomessa on vallalla kummallinen ajatus, että me voisimme olla yhteyksissä vain sellaisten kanssa, jotka ovat samaa mieltä kanssamme.

– Kannattaisi ottaa opiksi siitä, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump neuvotteli uuden Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen. Trumphan totesi, että se on maailman huonoin sopimus, joten hän neuvotteli uuden. Moni ajatteli, etteivät he mitään uutta sopimusta neuvottele.

Soini huomauttaa, ettei tarvitse olla Trumpin harjoittaman politiikan kannattaja, mutta ei myöskään hyödytä mitään kiukutella Yhdysvalloille.

– Kiukuttelun sijaan kannattaa tehdä yhteistyötä ja hakea uusia kontakteja.

Kun britit lähtevät EU:sta, niin EU-maat maksavat noin 20 prosenttia Naton budjetista.

– Se on aika ohut siivu. Luvun pitäisi herätellä kaikki ne, joilla on vähänkään turvallisuuspoliittista järkeä. Olisi mietittävä, pitääkö tälle tehdä jotain, sillä takaahan Nato valtaosin Euroopan turvallisuuden.

Tämäkin luku todistaa sen, että EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden pitää olla kunnossa.

Nato-maiden kustannusosuuden pitäisi olla kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Nyt Euroopan Nato-maat eivät yllä tähän lukuun.

Vertailun vuoksi Suomen puolustusmenot sotilaallisesti liittoutumattomana maana ovat 1,7 prosenttia bkt:sta.

– Suomi on hoitanut asiansa hyvin. Puolustusmenot ovat järkevällä tasolla, meillä on hyvä reservi, ja olemme mukana Naton rauhankumppanuusohjelmissa.

Ulkoministeri näkee Euroopan ja Yhdysvaltojen hyvät suhteet erityisen tärkeinä, sillä mistä muualta Eurooppa löytäisi luontaista liittolaista.

– Kiinassa on vallalla kommunistinen yksinvalta, ja Venäjä on mitä on. Euroopan ja Yhdysvaltain napanuoraa pitää vaalia vuosikymmenet ylittävällä jänteellä. Se ei voi olla kiinni yksittäisistä hallituksista tai presidenteistä.