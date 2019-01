Ministeri ehdottaa: Työntekijän raskaudesta 5000 euron kertakorvaus – "Raskaussyrjintään saatava muutos"

Ministeri Anne-Mari Virolainen (kok) väläyttää työnantajalle maksettavaa kertakorvausta, jolla katetaan työntekijän raskaudesta aiheutuvia kuluja. Raskaus vaikeuttaa nuorten naisten pysyvien työsuhteiden löytämistä.

Työntekijän raskaudesta pitäisi maksaa työnantajalle viidentuhannen euron kertakorvaus. Tätä ehdottaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok) raskaussyrjinnän lopettamiseksi.

Kertakorvaus olisi kompensaatio, jolla korvataan äitiyden aiheuttamia kustannuksia naisen työnantajalle. Tällä hetkellä työnantajan voi hakea 2 500 euron korvausta, mutta vaikutus on ollut odotettua vähäisempi.

– Raskaussyrjintä on erittäin näkyvä työelämän syrjintäongelma. Nuorten naisten syrjintä työmarkkinoilla jatkuu, ja asiaan on saatava muutos. Raskaussyrjintä on vakava ongelma tasa-arvon, työmarkkinoiden ja naisten palkkakehityksen kannalta, Virolainen sanoo tiedotteessaan

Virolaisen mukaan naisilla ja miehillä on oltava samat mahdollisuudet työelämässä, mutta muutos vaatii myös asenneilmapiirin muokkaamista ja perhevapaauudistuksen toteuttamisen.

– Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, joka tukee kaikkien vanhempien uramahdollisuuksia tasapuolisesti ja tarjoaa myös reilun mahdollisuuden viettää aikaa lapsensa kanssa. Naisten syrjintä raskauteen ja perhevapaisiin liittyen on saatava loppumaan.

Syrjintä näkyy työsuhteissa

Tasa-arvovaltuutetun kertomuksen mukaan työelämässä raskaussyrjintä ilmenee muun muassa määräaikaisten työsuhteiden keston rajoittamisensa raskauden ja perhevapaiden vuoksi, hankaluuksina työhön paluussa perhevapaan jälkeen sekä asiattomina kysymyksinä työhaastatteluissa.

Raskaussyrjintää esiintyy kaikilla toimialoilla ja sektoreilla. Perhevapaasyrjintää kokevat jossain määrin myös miehet.

– Nuorten naisten on vaikeampaa päästä vakituiseen työsuhteeseen juuri mahdollisen äitiyden aiheuttamien kustannusten johdosta. Tämä ei ole vain tasa-arvo-ongelma, vaan asialla on myös mittavia kansantaloudellisia vaikutuksia. Katkokset tai hidasteet työuran alussa heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen urakehityksessä ja palkkatasossa, Virolainen sanoo.