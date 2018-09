Miksi suomalainen kahvi ei maistu ulkomaanvieraille? – "Meidän pitäisi olla ylpeitä omasta tavastamme juoda kahvia"

Ranskan presidentti Emmanuel Macron näytti järkyttyneeltä, kun hän maistoi Helsingissä Kauppa-torilla Juhla Mokkaa, ja Monacon ruhtinas Albert jätti kahvikupposen väliin Oulun vierailullaan.

Mikä suomalaisessa kahvissamme mättää, Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies Marleena Tanhuanpää?

– Meidän pitäisi olla ylpeitä omasta tavastamme nauttia ja juoda kahvia. Meillä on äärimmäisen vahva kahvikulttuuri. Me juomme ehdottomasti paahdettua kahvia eniten maailmassa eli lähes kymmenen kiloa asukasta kohden vuosittain.

– Suomalaisilla, jos kellään, on otsaa puhua kahvista, koska juomme sitä niin paljon ja se kuuluu meidän ruokakulttuuriimme. Kahvi on mukana niin arjessa kuin juhlassa. Suomeen tuodaan hyvin korkealaatuisia raaka-aineita, joista meidän kahvimme on paahdettu.

Millaista kahvia meillä juodaan?

– Meillä suositaan aromikasta vaaleapaahtoista kahvia. Nyt vasta viime vuosina kahvivalikoima kauppojen hyllyillä on hurjasti laajentunut.

– Hauskaa tässä on se, että paahtimoiden mukaan vaaleapaahtoisuus alkaa nousta trendiksi muualla maailmassa, kun meillä aletaan siirtyä tummapaahtoisempaan kahviin.

Onko kahvimme huonoa, kattavan suomenkielisen kirjan kahvista kirjoittanut kahvinpaahtaja ja yrittäjä Petri Nieminen?

– Mikä on hyvää ja mikä ei, on tietysti subjektiivista. Suomi ei kahviasioissa ole mikään köykäinen kansa: meillä ihmiset juovat kahvia ja tietävät, miltä kahvi maistuu.

– Meillä on oma, vahva kahvikulttuurimme ja hyvät perinteet kahvinjuonnissa. Meillä ja Pohjoismaissa se on eriytynyt toisenlaiseksi kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Onko meillä jotakin opittavaa?

– Vaikka kahvilaatu on samaa tasoa tai parempi Suomessa, niin tekemisen kulttuuri ei meillä ole niin hyvä. Italiassa tai Ranskassa kahvilassa tai ruokapaikassa kahvi tehdään erittäin huolellisesti.