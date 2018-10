Miksi nuoret miehet kaahaavat? Vuosittain liikenteessä kuolee noin 40 nuorta miestä

Nuorten miesten riski kuolla auton ratissa on muita ikäryhmiä suurempi. Riski kasvaa, kun kyydissä on kavereita. Kolme nuorta miestä kuoli henkilöauton ulosajossa Kalajoella lauantaina.

Miksi 15–24-vuotiaat miehet ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski?

– Nuorten miesten onnettomuuksia on tutkittu ja tuloksista on selvinnyt, että tapauksissa on usein nähtävissä tietynlainen riskinotto. Nuorten miesten henkilöauto-onnettomuudet ovat tapahtuneet yleensä aika hyvissä olosuhteissa, viikonloppuna ja yöaikaan. Usein mukana on kohtuullisen suurtakin ylinopeutta. Lisäksi turvavöitä ei ole välttämättä käytetty ja mukana on ollut rattijuopumus. Onnettomuudet ovat usein yksittäisiä suistumisonnettomuuksia. Nämä onnettomuusanalyysien tiedot eivät kuitenkaan kuvaa nuoria miehiä yleisesti, vaan onnettomuuksiin joutuneita yksilöitä. Onnettomuuksien, joissa on ollut nuoria naiskuljettajia, analyysien tulokset ovat hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi olosuhteet ovat olleet huonommat, yleensä ylinopeutta ei ole ollut ja turvalaitteita on käytetty. Kyse on enemmän siitä, että ajoneuvon hallinta on menetetty huonoissa olosuhteissa. Samanlaista tahallista riskinottoa ei usein ole, kuten nuorilla miehillä.

Miten nuorten miesten kaahaamista voidaan ennaltaehkäistä?

– Pitkäjänteinen työ lähtee ihan pienestä pitäen liikennekasvatuksesta, jossa kasvatetaan turvallisuutta arvostavaan liikkumiseen. Se ei ole pelkästään liikenteeseen liittyvää, vaan myös yleiseen elämänhallintaan ja riskien ottamiseen liittyvää kasvatusta. Oman ja toisten turvallisuuden arvostaminen on pitkäjänteistä kasvatusta. Toki myös sääntöjen ja oikeiden toimintamallien opettaminen liikenteessä on osa kasvatusta. Monen eri tahon pitää tehdä tätä työtä. Pelkästään nuorten muutaman kuukauden aikana suorittamassa kuljettajakoulutuksessa näitä kaikkia taitoja ei voida opettaa. Kuljettajakoulutuksessa päästään sääntöjen, ajoneuvon ja osittaisen liikennetilanteiden hallinnan maailmaan, mutta elämänhallintataitojen ja nuorten motiivien suhteen vaaditaan vanhempien, koulujen, yhteisöjen ja vertaisten keskinäistä puhetta.

Mitkä ovat yleisimmät riskitekijät nuorten riskikuljettajien liikennekäyttäytymisessä?

– Liian suuret tilannenopeudet, turvalaitteiden käyttämättömyys ja päihteet ovat selvät riskit. Tietyllä tavalla myös ryhmäpaine eli muille näyttämisen halu liikenteessä kuuluu usein onnettomuuksiin.

Kuinka paljon sukupuolten välillä on eroa nuorten liikenneonnettomuuksissa?

– Keskimäärin 1 900 nuorta loukkaantuu ja noin 50 kuolee liikenteessä vuosittain. Neljä viidestä menehtyneestä on miehiä.

Miksi nuoret miehet ottavat riskejä liikenteessä, Turun yliopiston psykologian emeritusprofessori Esko Keskinen?

– Tähän voisi esittää vastakysymyksen, tiedätkö jonkun riskialttiin lajin missä nuoret miehet eivät ole yliedustettuna? Viimeaikaisen aivotutkimuksen aikaansaannoksia on se, että tiedetään nimenomaan myöhäisteini-iän olevan aikaa, jolloin toveripiirillä on kaikkein suurin vaikutus yksilöön. Miehet rakentavat persoonaansa usein ajamisen avulla. Naisilla on muita konsteja. Ongelmaa ei ratkaista sillä, että annetaan nuorten kuljettajien ajaa mahdollisimman paljon. Aina voidaan ajaa niin kovalla nopeudella, että taidot eivät riitä.

Miten nuorten miesten ja naisten liikennekäyttäytymisten eroavaisuus näkyy fysiologisesti?

– Tutkimusten mukaan miesten otsalohkojen kehitys on keskimäärin hitaampaa kuin naisilla. Otsalohkot ovat kontrolloidun ja suunnitelmallisen käyttäytymisen perusta. Naisilla kehitys tapahtuu keskimäärin aikaisemmin, ja he eivät ole samalla tavalla äkkipikaisen ja impulsiivisen tekemisen takana. Olemme joskus kysyneet isolta joukolta eri-ikäisiä kuljettajia, kuinka usein toiset liikenteen osalliset ovat haastaneet heitä kilpailemaan. Vastausten perusteella uskomattoman harvoja vanhoja naisia haastaa kukaan, mutta nuoret miehet näkevät haasteita kaiken aikaa ympärillään.