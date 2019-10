Mies kuoli välittömästi, ex-puoliso loukkaantui vakavasti – poliisi tutkii Alavuden ampumista murhana ja murhan yrityksenä

Poliisi tutkii perjantaina Etelä-Pohjanmaan tapahtunutta henkirikosta murhana. Lisäksi tapausta tutkitaan murhan yrityksenä ja ampuma-aserikoksena.

Poliisi sai ilmoituksen ampumavälikohtauksesta hätäkeskuksen kautta perjantaina noin kello 20.30.

Tutkinnan perusteella paikkakuntalainen mies ampui kotipihallaan miehen, joka menehtyi välittömästi.

Tämän jälkeen miehen epäillään ampuneen pihalla ollutta ex-puolisoaan, joka loukkaantui vakavasti. Nainen on sairaalahoidossa.

Epäilty tekijä on syntynyt vuonna 1978. Hän on viranomaisten hallussa. Poliisilla on hallussaan myöa teossa käytetty ampuma-ase, joka oli luvaton.