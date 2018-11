Metsäautotiet, metsänhoitotapa ja palolennot – siinä syitä Suomen maltillisiin metsäpaloihin

Se on eittämättä hyvä kysymys, sillä kukaan ei muista milloin Suomessa olisi ollut merkittävä metsäpalo joka olisi valtoimenaan riehunut ilman että olisimme tilannetta saaneet hallintaan. Sellaista ei meillä tapahdu. Ja sanotaanko vaippas vielä niin, että jos metsäpalo siellä riehuisi ja palo saavuttaa avohakkuun rajan, niin palo tyssää siihen. Lisäksi kukaan ei ole koskaan kuullut metsäpalosta nuoressa ja tuoreessa metsässä. Kyllä ne metsät kannattaa jossain kohdassa raivata tai sitten ihan kunnolla avohakkuulla. Ei missään nimessä kaikkea kerralla, mutta niin kuten me olemme Suomessa metsiämme hoitaneet satoja vuosia. Se on hyvä tyyli ja Kalifornia voisi ottaa meiltä mallia.

Nyt sitten Kaliforniassa on palanut jo niin paljon metsiä ja asutusta, että ilmakehään on vapautunut hiilidioksidia joidenkin arvioiden mukaan kolmessa viikossa enemmän kuin mitä ihmiskunta pystyisi tuottamaan sadassa vuodessa. No nyt saadaan ainakin ultimaattinen testi miten ilmastonmuutokselle käy kun ilmakehään tuprautetaan 100 vuoden hiilidioksidit alle kuukaudessa. Tulos tulee yllättämään osan ilmastouskovaisista, sillä yhtään mitään ei tapahtu, ei sitten edes vähän tapahdu.