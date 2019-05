Metallialan työvoimapula pahenee – Transtech voi viedä koulutuksen Venäjälle, Meyer Turku perui kurssin ja nyt pelätään jo autotehtaallakin

Kertokaa aina näissä työvoimapula jutuissanne mitkä on alan mediaanipalkat niin voi tuoda lisäselvyyttä minkä takia alalle on hankala saada osaavaa työvoimaa. Useita pohjoissuomalaisia ammattihitsaajia jututtaneena ei voi kun kauhistella sitä palkkakuoppaa jos 25v ammattia harjoittaneelle miehelle maksetaan n.14euron tuntipalkkaa. Ja tämä maailman raskaiten verotetussa maassa. Ei ole ihme että ihmiset joilla on lahjoja muuhunkin eivät välttämättä hakeudu alan töihin palkan takia.