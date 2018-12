Mauri Pekkarinen oli kritisoidun kaivoslain keskeinen valmistelija: "Uusi laki paransi erittäin merkittävästi naapureiden, maanomistajan ja kunnan oikeuksia"

Pekkarisen mukaan on syntynyt käsitys, että ulkomaalaiset kaivosyhtiöt saisivat uuden lain mukaan kaivoslupansa kuin apteekin hyllyltä, vievät malmin korvauksetta ja jättävät jäljet hoitamatta. No sikäli tämä käsitys on väärä, että (toisin kuin edeltävän lain aikaan) kaivoslupaa ei saa ihan apteekin hyllyltä, mutta edelleen ulkomaalaiset kaivosyhtiöt vievät malmin korvauksetta ja jättävät jäljet hoitamatta. Eli parannettavaa löytyy.