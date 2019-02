Matti Nykäselle ei tule valtiollisia hautajaisia – Ministeri Terho: Omaiset haluavat viettää hautajaisia perhepiirissä

Matti Nykäselle ei tule valtiollisia hautajaisia, joista on spekuloitu viime päivinä. Urheiluministeri Sampo Terho (sin.) kertoo Twittterissä, että Nykäsen omaiset haluavat viettää hautajaiset perhepiirissä ilman valtiollisia seremonioita.

– Olen keskustellut Matti Nykäsen läheisten kanssa. He ovat asiaa harkittuaan pyytäneet minua tiedottamaan, että haluavat viettää hautajaisia perhepiirissä ilman valtiollisia seremonioita.

Terho toivottaa omaisille voimia surutyöhön.

– Matin urheilusaavutuksia tullaan kunnioittamaan muilla tavoin.

Nykäsen leski Pia Nykänen kertoi Iltalehdessä, että mäkihyppylegenda haudataan Jyväskylään.

Nelinkertainen olympiavoittaja kuoli yllättäen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Nykänen oli kuollessaan 55-vuotias.

Nykäsen uran tähtihetki osui vuoden 1988 talviolympialaisiin, jotka pidettiin Kanadan Calgaryssa. Aikansa paras hyppääjä voitti noissa kisoissa molemmat henkilökohtaiset kilpailut ja kuului luonnollisesti myös Suomen kultaa voittaneeseen joukkuemäen ryhmään.

Mäkihyppyuransa jälkeen Nykänen loi uraa laulajana.

Valtiolliset hautajaiset järjestetään nykykäytännön mukaan vain presidenteille. Asiasta on kuitenkin mahdollisuus tehdä poikkeus valtioneuvoston päätöksellä. Nykykäytäntö on ollut voimassa 30 vuotta. Tämän jälkeen valtiollisin seremonioin on haudattu kahdeksan henkilöä.