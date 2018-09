Maatilojen kriisituen valtaosa suunnattiin kuivuudesta eniten kärsineeseen Etelä-Suomeen – mihin kriisituki riittää?

Nyt pitäisi oikeasti tehdä jotain ja lopettaa tämä Kekkosen ajan tukipolitiikka.

Nykyisen elämme globaalissa markkinataloudessa jonka myös Kepu tietää ja taitaa, ainakin jos kyse muista aloista kuin maatalous.

Myös EU:n kautta tulee erilaisia maatalouteen vaikuttavia reunaehtoja joissa Suomi mukana - mm. EU:n tehottomat Venäjä pakotteet...

Jos jokin teollisuuden tms. osa-alue ei kannata Suomessa, se siirretty muihin maihin. Mikä ihmeen suojeltu toimiala maatalous on?

Mainittakoon että se Suomalainen ruoka ei ole sen kummoisempaa kuin muualta tuotu. Päinvastoin. Kun lukee tuoteselosteita niin esim. Suomalainen makkara on kamaraa, jauhoa, rustoa, mausteita jne. Muuualta tuotu, esim. Saksalainen makkara sisältää lihaa, suolaa, mausteita ja on hinnaltaan halvempaa. Juustoja ei voi, eikä kehtaa edes verrata. Suomalainen mauton kumijuusto on mitä on.

Eli kuten muidenkin kansalaisten kohdalla. Jos homma ei kannata, se ei toimi, tervetuloa KIKY jonoon...