Maanmittauslaitos yritti selvittää, kuinka monen järven maa Suomi oikeasti on – Olisitko arvannut oikein?

Suomi on tuhansien järvien maa. Mutta tiedätkö, kuinka monen tuhannen?

Maanmittauslaitos lähti selvittämään vastausta kysymykseen, joka on monimutkaisempi kuin ensiajattelemalta luulisi.

Maanmittauslaitos otti avukseen maastotietokannan. Sieltä ei järviä löydy, mutta vakavesiä eli järviä ja lampia löytyy. Vakaveden minimikooksi on sovittu 1 000 neliömetriä, ja se on määritelty tietokannassa seuraavasti:

Luonnon vedenkierron osana oleva veden jatkuvasti peittämä alue, jolla vedenpinnan korkeus pysyy alueellisesti samalla tasolla eikä siinä ole olennaista virtaamaa. Vakavesiä ovat meri, järvi, lampi, tekojärvi sekä kanava. Vakavesi jaetaan kahteen luokkaan: järvivesi ja merivesi.

Vakavesien nimien määrä olisi oikea luku, mutta ongelma on se, että isommissa vesistöissä on useampia nimiä. Esimerkiksi Saimaa ja siihen kuuluva Mäntysaarenselkä ovat molemmat erillisiä vakavesiä.

Olisi ollut helppo vetää johtopäätös, että Suomessa on 109 032 järveä ja lampea. Totta on se, että Suomessa on 109 032 järven, lammen ja niiden osien nimeä.

Oikeaa vastausta varten Maanmittauslaitoksen piti kuitenkin konsultoida ympäristöhallintoa: Suomessa on Suomen ympäristökeskuksen mukaan noin 57 000 järveä, jonka pinta-ala on yli hehtaarin. Toisenalainen vastaus saadaan, jos järvi määritellään vähintään puolen hehtaarin kokoiseksi. Silloin järviä onkin lähes kolminkertainen määrä, noin 168 000.

Helppoon kysymykseen ei ole helppoa vastausta, Maanmittauslaitos totesi.

Varmaa on vain, että Suomi on 57 000–168 000 järven maa.