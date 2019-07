Luonnonsuojeluliitto: Suomeen saapuneen sakaalin tappaminen olisi rikos

Luonnonsuojeluliiton mukaan kultasakaalin leviäminen Suomeen oli odotettua. Suomen ensimmäinen vahvistettu sakaalihavainto tehtiin tiistai-iltana Rautavaaralla Pohjois-Savossa.

Kultasakaali eli euroopansakaali on viime vuosikymmeninä levinnyt kaakosta muun muassa Viroon, missä se on muodostanut vakiintuneen kannan. Lajista on tehty yksittäisiä havaintoja Tanskassa ja Alankomaissa asti.

Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola muistuttaa, että vieraslajiksi sanotaan ihmisen siirtämiä lajeja. Kultasakaali on kuitenkin levinnyt maahamme omin jaloin. Tällaisia luontaisesti levinneitä lajeja sanotaan tulokaslajeiksi.

– Kultasakaali on luontaisesti levinnyt tulokaslaji, joten se on luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Sakaalin tappaminen olisi luonnonsuojelurikos, josta rangaistus on sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta, Veistola korostaa.

Kultasakaalin kannan kehitystä ja sen vaikutuksia kannattaa nyt seurata ennen kuin pohditaan sen siirtämistä riistalajeihin.

Euroopansakaali on myös eri laji kuin Aasiassa ja Afrikassa tavattava kultasakaali. Euroopansakaali on siis alkuperäinen eurooppalainen laji.

Yli tuhat uutta lajia Suomeen

Suurpetovastaava Riku Lumiaro kertoo, että Suomeen on saapunut omin neuvoin 2000-luvulla yli tuhat uutta tulokaslajia.

– Valtaosa uusista tulokaslajeista on lentäviä hyönteisiä. Lajien leviäminen kohti pohjoista on seurausta ilmastonmuutoksesta, onhan Suomen ilmasto jo lämmennyt mitatusti 2,3 astetta esiteollisesta ajasta.

Jos ilmaston lämpeneminen jatkuu samaa tahtia, Suomeen tulee paljon uusia lajeja. Ennusteiden mukaan Suomessa voi vallita 50 vuoden kuluttua jopa Unkarin lämpötilat, eli Suomen keskilämpötila olisi yli neljä astetta esiteollista aikaa lämpimämpi.