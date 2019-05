Luokanopettajat ihmettelevät, miksi heidän työtään ollaan taas lisäämässä – "Uusi perheiden tukimenetelmä ei kuulu opettajan tehtävään"

Tein toista vuotta opettajasijaisuuksia.

Oppilaina oli kaikki; ala asteelta, lukio tasoon.

Huh, huh en suosittele.

Nyt kun vielä oppilaitten perheasioita tungetaan mukaan työhön, niin vanhapiika ja aikapoika - opet vain selviytyvät.

Opettajilla, joilla on on oma perhe, on omat murkut nurkissa murjottamassa

Voimia kaikille opettajille vaativassa työssä.