Lukiolaiset kokevat etäopiskelun raskaaksi – "Olen lähes täysin loppuunpalamisen partaalla, enkä saa apua mistään"

Nooh, eipähän yliopisto-opiskelun itsenäisyys sitten myöhemmin ainakaan pääse yllättämään. Massaluennot ja juopottelumuotoinen sosiaalinen osallistuminen ovat aina olleet ajanhukkaa. Opiskelu on kokonaan omalla vastuulla ja omalla ajalla tehtävää. Koronan etäopetus on lähinnä nostanut tasoa sillä opetushenkilöstö on joutunut heräämään ja tuottamaan edes auttavasti hyödyllisiä itseopiskelumateriaaleja.

Mitäköhän käytännöllisten alojen opiskelijoille kuuluu? Parturi tai hitsaaja ei paljon kirjekursseista kostu.