Lintilä ryhtyy selvittämään itäisen ja pohjoisen Suomen junaliikennettä – saako Kainuu yöjunan takaisin?

Lintilä kertoi asiasta maakuntamatkallaan Kainuussa maanantaina.

Arvioitavaksi tulee, miten Helsinki-Kajaani-yöjunavuoro vahvistaisi työllisyyttä ja vauhdittaisi matkailua. Yöjuna makuuvaunuineen Helsingin ja Kajaanin välillä lakkautettiin 12 vuotta sitten, syksyllä 2006.

– Olen informoinut asiasta VR:n johtoa. On selvää, että toimivilla junayhteyksillä on vaikutusta työllisyyteen, työvoiman saatavuuteen sekä matkailuun. Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida missä määrin, Lintilä kertoo tiedotteessaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö osti sisämaan yöjunaliikennettä Helsingistä Kuopion ja Kajaanin kautta Ouluun sekä Turusta Joensuuhun vuoteen 2006 asti. Linjat lakkautettiin kun Kerava–Lahti-oikorata otettiin käyttöön. (Kainuun Sanomat 20.3.2010)

Piakkoin nimettävän selvityshenkilön laatimaa selvitystä tullaan hyödyntämään jatkokeskusteluissa VR:n ja alueiden edustajien kanssa.

Niin ikään selvitystä tullaan hyödyntämään Kainuun siltasopimusryhmän työssä. Ministeri Lintilän johtaman sopimustyöryhmän tarkoituksena on etsiä ratkaisuja alueen kasvun pullonkauloihin, kuten työvoiman saatavuuteen.

"Voisivat ruokkia itäisen ja pohjoisen Suomen elinvoimaisuutta"

Lintilän mukaan kattavammat junavuorot voisivat ruokkia itäisen ja pohjoisen Suomen elinvoimaisuutta merkittävällä tavalla.

– Alueiden kehitysnäkymät ovat tällä hetkellä paremmat kuin pitkiin aikoihin. Meidän pitää etsiä kaikki keinot näiden näkymien vahvistamiseksi sekä ihmisten liikkumisen sujuvoittamiseksi, Lintilä linjaa.

Ministeri Lintilä uskoo, että esimerkiksi yövuorojen palauttamisen myötä syntyvät uudet matkaketjut voisivat heijastella työllisyyden ja matkailun kehitykseen myös Pohjois-Savossa ja Oulun seudulla.