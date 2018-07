Lapsiasiavaltuutettu haluaa energiajuomat pois alaikäisiltä: ”Nyt tarvitaan vastuullisia kauppiaita, ja vieläkin vastuullisempi lainsäätäjä”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on lähettänyt S-ryhmälle, Keskolle ja Lidlille kirjelmän, jossa hän muistuttaa energiajuomien myyntirajoituksen tärkeydestä.

– Kauppojen on syytä muistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositus, jonka mukaan kauppojen tulisi kieltää energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille, Kurttila sanoo.

Kurttila kertoo saavansa säännöllisesti yhteydenottoja huoltajilta, jotka kertovat valtion suositusten myyntikielloista olevan tehottomia.

– Yhteydenottoja tulee eri puolilta Suomea. Näkee, että tilanne on samankaltainen niin suurissa kaupungeissa kuin pienissä kunnissakin. Toisaalta monilla alueilla on saatu yhteisellä sopimuksella myyntikielto aikaan.

– Havaintojeni mukaan vain K-kauppiailla on ollut johdonmukaista otetta rajata energiajuomien myyntiä lapsilta, Kurttila sanoo

Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan noin 11 prosenttia peruskoulun 8.–9. luokan pojista ja 5 prosenttia tytöistä juo energiajuomia 3–5 päivänä viikossa.

Lähes päivittäistä energiajuomien juominen on seitsemällä prosentilla pojista ja kolmella prosentilla tytöistä.

– Keskustellessani asiasta erityisesti yläkoululaisten kanssa on ollut ilo huomata, että nuoret itse toivovat jämäköitä myyntirajoituksia. He näkevät, millaisia ongelmia osalle ikätovereista energiajuomat aiheuttavat, Kurttila sanoo.

Ikärajaksi 16 tai 18

– Toimintatapojen vaihtelu eri alueilla kertoo siitä, että lasten kasvuolosuhteet eriytyvät. Tähän tarvittaisiin valtion väliintuloa, Tuomas Kurttila sanoo.

Hän penääkin vastuuta myös lainsäätäjiltä.

– Kun asiantuntijat suosittelevat Suomeen energiajuomien myyntirajoituksia lasten hyvinvoinnin tukemiseksi, mutta väljät suositukset eivät tehoa, on lainsäätäjän otettava asiaan kantaa. On väärin sälyttää vastuu kauppiaille, kun tarvittaisiin sitovaa ja selkeää lainsäädäntöä. Kannattaa tunnistaa, että Liettuassa on vuonna 2014 kielletty energiajuomien myynti alle 18-vuotiaille. Suomen on syytä seurata tätä esimerkkiä, Kurttila esittää.

Kurttila kertoo Lännen Medialle, että energiajuomien myynnin ikärajaa on syytä pohtia niin Liettuan esimerkin kuin THL:n suosituksenkin pohjalta.

– Kielto voisi koskea vähintään alle 16-vuotiaita, mutta Liettuankin esimerkki kieltää juoma alle 18-vuotiailta on pohtimisen arvoinen, lapsiasiavaltuutettu kuvailee.