Lännen Median tiedot: Hoitajamitoituksen rahoittaminen voi johtaa Kela-korvausten leikkaamiseen – Yksityislääkärikäynnin korvaus pienenisi

No nämä kelakorvauksethan ovat niin jääneet jälkeen ettei sieltä muutoinkaan saa kuin kolikoita jos sitäkään takaisin. Se näkyy hyvin voimakkaasti oulun suunterveyden hoidossa ja jonoja on tulevaisuudessakin näkyvissä. Jospa se yksityinen hammashoito halpuuttaisi niitä hintojaan niin asiakkaat palaisi heille takaisin. Hammashoito on muutoinkin aivan yli hinnoiteltu terveydenhoitoala johon täytyisi laittaa hintakatto sekä velvoittaa julkiselle puolelle toimijoita enemmän, verovaroin kouluttamista vastaan.