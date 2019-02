Kysyimme, kuinka vanha passi kelpaa tunnistukseen uutta passia tai henkilökorttia noutaessa – "Tässä on asiamiehellä tapahtunut valitettava virhe"

Jos hakee uutta passia tai henkilökorttia, ajokortti ei enää kelpaa noutotilanteessa henkilöllisyystodistukseksi. Vanhalla passilla voi todistaa henkilöllisyyden, mutta liian vanha ei saisi kelvata.

Oululainen mies sai uuden henkilökortin noudettua poliisin asiamiehenä toimivasta kaupasta, kun näytti viitisen vuotta sitten vanhaksi mennyttä passia. Ajokortti ei kelvannut, mutta noinkin vanha passi kelpasi. Tämä hämmensi asiakasta.

Kuinka vanha passi tai henkilökortti kelpaa uuden passin tai henkilökortin noutamiseen, ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksesta?

– Korkeintaan noin vuosi sitten vanhaksi menneellä passilla tai henkilökortilla voidaan luovuttaa uusi asiakirja kioskilta tai kaupasta. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten vanhaksi mennyt passi alkaa olla niin vanha, että henkilö ei ole siitä välttämättä tunnistettavissa.

Onko viisi vuotta sitten vanhentunut passi liian vanha asiakirja tunnistamiseen?

– Tässä on asiamiehellä tapahtunut valitettava virhe, jos niin vanha asiakirja on hyväksytty. On hyvä, että tällainen asia tulee esiin. Pitää muistuttaa kaikkia toimijoita, että pitää tarkistaa, mitä asiakirjoja henkilöllä on voimassa. Näin vanhoilla asiakirjoilla ei saa kyllä luovuttaa henkilökortteja tai passeja.

Kun hakee netissä henkilökorttia tai passia, milloin pitää käydä poliisiasemalla tunnistautumassa?

– Jos tekee netissä henkilökorttihakemuksen, järjestelmä tarkistaa, milloin henkilö on viimeksi tunnistettu. Jos on kulunut yli kuusi vuotta siitä, että henkilö on edellisen kerran tunnistettu poliisiasemalla, hänen pitää tulla käymään tunnistamista varten poliisiasemalla.

Onko mahdollista, että henkilökortti tai passi myönnetään sellaiselle henkilölle, jolla on kulunut yli kuusi vuotta tunnistamisesta?

– Käytännössä ei ole mahdollista, että henkilökortti tai passi myönnetään henkilölle, jolla on kulunut yli kuusi vuotta siitä, kun hänet on tunnistettu. Järjestelmä on tehty niin, että asiakirjaa ei tällöin voida myöntää, jos ei ole käynyt poliisiasemalla tunnistamista varten. Mitään ei lähetetä, jos ei ole käynyt poliisiasemalla.

Asiakirjojen haku on paljon siirtynyt nettiin. Onko se riittävän helppoa?

– Osalle väestöstä se saattaa toisinaan olla vähän haastavampaa. Se voi muodostua joillekin hanka-laksi.

Osaako suoratoimituspisteiden henkilökunta neuvoa asiakkaita?

– Kaikki henkilöt ovat käyneet koulutuksen. Heille on myös kerrottu, millä edellytyksillä asiakas voi saada asiakirjan.

Onko hankaluuksia ollut paljon henkilökorttien noutamisessa?

– Palautetta ei ole juuri tullut. Meille asti on tullut vain yhden kerran palautetta siitä, että valmista asiakirjaa ei saa noudettua muulla kuin vanhalla passilla tai henkilökortilla. Jos hakijalla ei ole näitä asiakirjoja, hakemusvaiheessa häneltä kysytään, aikooko hän esimerkiksi valtuuttaa jonkun läheisensä noutamaan uuden passin tai henkilökortin vai tuleeko hakija noutamaan sen poliisiasemalta. Ensisijaisesti passit ja henkilökortit toimitetaan suoratoimituspisteistä eli kaupoista ja kioskeista.

– Jos henkilöllä ei ole passia tai henkilökorttia tai hän ei halua valtuuttaa ketään hakemaan asiakirjaa, hän voi tulla hakemaan sen omalta kotipaikan poliisiasemalta. Jos asiakirjaa ei noudeta suoratoimituspisteestä 14 vuorokauden aikana, se palautetaan kotipaikan poliisiasemalle, josta sen voi noutaa.

Onko turvallista, että passin tai henkilökortin voi noutaa valtakirjalla?

– Jotkut ovat ihmetelleet valtakirjahakua. Se on kyllä aina ollut meillä käytössä ja lainsäädäntö siihen velvoittaa. Kun joku noutaa passin valtakirjalla, sen henkilön tiedot otetaan kyllä ylös, jotta tiedetään kenelle asiakirja on mennyt.

– Yhtäkään passia tai henkilökorttia ei ole luovutettu väärälle henkilölle. Ja on hyvin suuri todennäköisyys, että tulisi esille, jos niin tapahtuisi. Toki sellainen ihminen, joka on hakenut poliisilta uutta passia tai henkilökorttia, jää sitä kaipaamaan, jos ei sitä saakaan itselleen.