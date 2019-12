Kuopion jättimäinen biotehdashanke torpattiin – KHO kumosi ympäristöluvan vesistöhaittojen vuoksi

Kerrassaan harvinainen juttu! Yleensä Suomessa on kaikki vesistöjen sotkijat saaneet luvan sotkemisen aloitukseen ja vesien pilaamiseen viivyttelemättä.Talvivaara sai sotkea ihan rauhassa pitkiä aikoja kenenkään estämättä sitä.Mitä varmempi ja suurempi on vesien pilaaja niin sitä varmemmin on luvat saaneet.