KRP epäilee: Pudasjärven sieppaus ja murha saivat alkunsa ulosajoa seuranneesta mönkijävarkaudesta – "Talon isäntä on lähtenyt omaisuutensa perään ja tullut ammutuksi"

Pudasjärvellä pari viikkoa sitten tapahtuneen henkirikoksen ja sieppauksen tapahtumien kulku on hahmottunut alustavasti.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi Keskusrikospoliisista kertoo, että on epäilys siitä, että tapahtumat ovat saaneet alkunsa ulosajosta.

– Epäillyt ovat ajaneet auton niin sanotusti penkkaan, Nurmenniemi toteaa.

Tämän jälkeen he ovat menneet läheiseen taloon, josta he ovat hakeneet mönkijän ja anastaneet sen käyttöönsä.

– Talon isäntä on lähtenyt omaisuutensa perään ja tullut ammutuksi, Nurmenniemi toteaa.

Tästä tapahtumat ovat siirtyneet läheiseen omakotitaloon, jossa henkirikoksen uhriksi joutunut vuonna 1960 syntynyt mies asui. Nurmenniemen mukaan talon tapahtumia tutkitaan törkeänä ryöstönä, törkeänä kotirauhan rikkomisena ja tuhotyönä.

Tapahtumapaikalta kaapattiin vasten tahtoaan mukaan myös henkirikoksen uhriksi joutuneen miehen vaimo. Hän löytyi seuraavana päivänä Luulajasta yhden epäillyn kiinnioton yhteydessä.

Nurmenniemen mukaan tekojen tapahtuma-aika on tarkentunut 10. tammikuuta aamuyölle. Sen tarkemmin hän ei tapahtuma-aikaa kommentoi.

Kaksi epäillyistä otettiin kiinni Kiimingistä heti surmatyön jälkeisenä aamuna. Yksi epäilty jatkoi pakomatkaansa Ruotsiin, jossa hänet otettiin kiinni surmapäivää seuraavan päivän aamuyöllä.

Henkirikos paljastui, kun Petäjäkankaantiellä sijaitseva omakotitalo tuhoutui pahoin tulipalossa tammikuun 10. päivä. Hälytys tulipalosta tuli sivulliselta henkilöltä. Palon sammutustöiden yhteydessä tien vierestä talon läheisyydestä löytyi kuollut mies.

Aiemmin samana yönä Pudasjärven keskustassa Naamangantien tuntumassa ammuttiin laukauksia. Nurmenniemi ei ota kantaa siihen, liittyykö ammuskelu Petäjäkankaantien tapahtumiin.

Kaikki yhä vangittuina

Kolmas tapahtumiin liittyvä epäilty vangittiin tänään Oulun käräjäoikeudessa. Hänet oli jo aikaisemmin vangittu poissaolevana. Kyseessä on epäilty, joka otettiin pakomatkan päätteeksi kiinni Luulajassa. Kaksi muuta yhä vangittuna olevaa epäiltyä otettiin kiinni Kiimingistä.

Tapahtumista epäiltynä on kaksi miestä ja yksi nainen. Miehistä toinen on iältään vähän yli 40-vuotias ja toinen yli 30-vuotias. Nainen on iältään nuorin, reilut 20-vuotias.

Vangittua kolmikkoa epäillään todennäköisin syin miehen murhasta. Muita rikosnimikkeitä ovat muun muassa ovat törkeä ryöstö, törkeä vapaudenriisto ja tuhotyö.

Nurmenniemi kertoo, että rikosnimikkeet ovat kaikkien kolmen kohdalla pääpiirteittäin samat. Nurmenniemen mukaan tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, onko tapahtumissa ollut niin sanottua yhtä päätekijää.

– Tätä selvitetään tutkinnassa, Nurmenniemi toteaa.

Kaleva uutisoi aiemmin, että epäillyillä oululaisilla on kaikilla aiempaa vakavaa rikostaustaa. Heidän taustallaan on muun muassa väkivaltarikoksia.