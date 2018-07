Kommentti: Ounasvaaran poroilla oli erikoista julkisuutta myös tasan kymmenen vuotta sitten

Ihanaa, kun Ounasvaaran porot ovat päässeet kansainvälisiksi julkkiksiksi. Kyllä ne sen ansaitsevatkin.



Harvassa paikassa on vaara, että ajaa polkupyörällä porokolarin, mutta Rovaniemellä sekin mahdollisuus on. Alkukesällä pudottelin pahaa-aavistamattomana pyörätietä pitkin töihin, kunnes yhtäkkiä pihlajapensaan takaa ilmestyi iso pää. Vahingoksi jäi julmettu säikähdykseni.



Viime viikolla puolisoni iltalenkki venähti, kun Ounasvaaran kuntopolulla tuli vastaan rampa poronvasa. Luultavasti joku oli senkin kanssa kolaroinut. Pyöräilijä jäi odottamaan poliisin saapumista. Se oli sama päivä, jolloin hitiksi muodostunut rantakuva otettiin.



Samat porot, tai niiden edeltäjät, pääsivät julkisuuteen tasan kymmenen vuotta sitten.



25.7.2008 Lapin Kansa uutisoi, että Sami Jauhojärvi oli treenilenkillään sattunut porokolaripaikalle Lapin keskussairaalan tuntumassa. Toimeen tarttuva hiihtäjä oli pyytänyt paikalla olijoilta puukon ja pistänyt poron hengiltä kärsimästä.



Paikallisessa Facebookin Puskaradiossakin porot ovat läsnä usein. Milloin on johto sarvissa tai milloin laiduntavat väärässä paikassa. Poronomistajat vastailevat huhuiluihin varsin ahkerasti.



Syöväthän ne istutuksia ja ovat tiellä liikenteessä, mutta tuovat ne meille myös yhteisiä kokemuksia ja toimivat käyntikorttina maailmalle.