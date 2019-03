Kommentti: Hallituksen ero ei näytä pelastavan keskustaa, perussuomalaiset kiilasi jo ohitse

Vaalipivä on vasta reilun 2 viikon kuluttua. Taitavat persut kuitenkin istua oppositiossa mikäli eivät saa yli 50 % äänistä. Persuissa ei ole kuin Halla-aho, joka on älykkö ja on taitavasti käyttänyt älykkyyttään manipuloidessaan kansan osan, joka ymmärtää kansantaloudesta ja budjetoinnista ja päätösten teosta yhtä vähän kuin sika tuulimyllystä. Ei taida edes vaalivoitto auttaa persuja hallitukseen, koska kompromissien tekeminen heiltä ei onnistu, vain heidän vaatimuksensa on otettava huomioon. Tuollainen ei vain demokratiassa käy ja muilla puolueilla ei ole halua olla ersujen kanssa samassa hallituksessa.