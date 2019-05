Kokoomus haluaa lobbarit ulos Säätytalolta, SDP syyttää kaksinaismoralismista – myös keskustan Kärnä sivaltaa kokoomusta

Kokoomus haluaa lobbarit ulos Säätytalolla käytävistä hallitusneuvotteluista, sanoo puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Olen huolissani siitä, että Säätytalossa on niin paljon lobbareita tällä hetkellä, kun taustalla on se, että etujärjestöt ovat käyttäneet valtavia summia kampanjoiden tukemiseen. Väkisin tulee ajatus mieleen, että siellä ollaan kirjoittamassa ostettua hallitusohjelmaa, Orpo sanoi toimittajille Helsingissä.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa on tässä suhteessa menty valtavasti takapakkia, sillä neljä vuotta sitten hallitusneuvotteluissa oli vallalla tiukasti lobbareiden vastainen linja.

– Totta kai asiantuntijoita pitää kuunnella. On eri asia kuunnella asiantuntijoita kuin ottaa etujärjestöjen edustajat neuvottelupöytään kirjoittamaan konkreettisesti tekstiä, Orpo sanoi.

– Minusta lobbarit, SAK mukaan lukien, pitää saada pois Säätytalolta, hän jatkoi.

– Huolissani jo mietin, että mitähän seuraavat kansainväliset tutkimukset esimerkiksi korruption tasosta tästä tapauksesta sanovat.

"Neuvottelijoina vain ja ainoastaan puolueiden edustajia"

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kummeksuu Orpon kommentteja. Rönnholm arvioi, että Orpon kommentit kumpuavat harmistuksesta, koska kokoomus ei ole mukana hallitusneuvotteluissa.

– Jos hän olisi mukana neuvotteluissa, hän kyllä tietäisi, että neuvottelijoina on vain ja ainoastaan puolueiden edustajia. Se on täysin yksiselitteistä, Rönnholm sanoi STT:lle.

Rönnholm muistuttaa, että SDP:n linja hallitusneuvotteluissa perustuu kahden ja puolen vuoden ohjelmatyöhön eikä yksittäisten neuvottelijoiden näkemyksiin.

– Se ohjelmallinen linja, mitä me siellä tavoittelemme, on täysin selkeä, eikä siihen kukaan yksittäinen henkilö voi tuoda mitään asioita.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kummeksuu Orpon kommentteja.

Rönnholm mukaan SDP:n hallitusneuvottelijat ovat pitkän linjan puoluetoimijoita, mutta he kaikki eivät voi olla puolueorganisaatiossa töissä, sillä puolue on verrattain pieni työnantaja.

– Meidän hallitusneuvottelutavoitteemme on luotu hyvissä ajoin, ja se koko ryhmä edustaa niitä. Ei siellä kukaan yksittäinen henkilöä voi omia tavoitteitaan luoda.

– Minun korviini ei tullut pöyristymistä tai korruptioväitteitä silloin, kun syksyllä uutisoitiin, että sote-neuvotteluissa otettiin suoraan puhelimelle ohjeita kokoomusta lähellä olevilta terveys- ja lääkefirmojen lobbareilta. Tämäntyyppinen kaksinaismoralismi on todella outoa, Rönnholm sanoi.

– Historiankirjoista löytyy dokumentaatiota siitä, mikä kokoomuksen suhtautuminen kautta aikojen näihin asioihin on ollut.

"Kyse maan tavasta"

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä hallitusneuvotteluiden tilanne on erikoinen, kun hallitusneuvottelijoiden joukossa on ollut muun muassa vaikuttajaviestintään erikoistuneen Miltton Networks -yhtiön osakas Elina Moisio.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan oli hyvä, että vihreiden Elina Moisio vetäytyi hallituneuvotteluista. KUVA: Mauri Ratilainen

Moisio kuului vihreiden hallitusneuvotteluryhmään, mutta jättäytyi perjantaina pois ryhmästä.

– Mutta tuskin tämä ainutlaatuinen tilanne hallitusneuvotteluiden historiassa on. Luulen, että tässä on kyse aika lailla maan tavasta. Lobbarit pyrkivät ujuttautumaan niin lähelle päätöksentekoa kuin mahdollista, Halla-aho sanoi tiedotustilaisuudessa perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

– Lobbareiden ja poliittisten vaikuttajien roolit saattavat hiukan sekoittua, niin kuin ainakin vihreillä on sekoittunut. Tämä on todella ikävää. Hyvä, että Elina Moisio sentään ymmärsi tehdä johtopäätökset tästä tilanteesta, Halla-aho jatkoi.

Keskustastakin pyyhkeitä kokoomukselle

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä pitää kokoomuksen kritiikkiä hallitusneuvotteluja kohtaan tekopyhänä.

– Kokoomus vaatii useita eri tahoja ulos Säätytalolta ja on muka huolissaan Suomen korruptioluokituksesta. Puolueen oma tapa toimia hallitusneuvotteluissa on sen sijaan ollut, että neuvottelijat neuvottelevat ensin ohjelman, jonka jälkeen he siirtyvät lobbareiksi tai johtamaan yrityksiä, joita hallitusohjelma hyödyttää. Etenkin tätä taustaa vasten nyt esitetty kritiikki on härskiä ja tekopyhää, Kärnä kirjoittaa mediatiedotteessaan.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii kunnioittamaan puolueiden tekemiä valintoja.

Kärnä lähettää medialle tiedotteita tuhkatiheään, joten ei ole suuri ihme, että hän otti kantaa myös kokoomuksen kritiikkiin.

Kärnä on sitä mieltä, että puolueiden tekemiä hallitusneuvottelijavalintoja on kunnioitettava.

– Jokainen puolue tekee ratkaisut itsenäisesti ja varmasti puolueen etu mielessä. Näitä päätöksiä pitää kunnioittaa.