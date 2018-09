Kokoomuksen Orpo: Antti Rinne on luopunut Sdp:n sote-mallista ja tullut hallituksen mallin kannalle

Kokoomuksen puheenjohtajan, Petteri Orpon mukaan sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne näyttää muuttaneen linjansa ja tukevan hallituksen johdolla tehtävää sote-valmistelua.

Helsinki

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tullut siihen johtopäätökseen, että pääoppositiopuolueen puheenjohtajan Antti Rinteen sote-kanta on muuttunut. Orpo vastasi hallituksen sote-valmisteluun liittyviin kysymyksiin kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä sunnuntaina Helsingissä.

– Hänen linjansa on nyt muuttunut. Hän on luopunut omasta sosiaalidemokraattien mallista. Tiedossa on, että se on perustuslain vastainen ja sekava ja monimutkainen. Hän ei puhu enää siitä, vaan on ryhtynyt puhumaan siitä, että soten hyvän valmistelun maakunnissa pitäisi jatkua. Jos mietitään, että mitä siellä valmistellaan, niin siellä valmistellaan hallituksen esityksen mukaista sote-ratkaisua.

Rinne sanoi lauantaina Ylen ykkösaamussa, että Sdp ei ole perumassa koko sosiaali- ja terveysuudistukseen liittyviä valmisteluja, jos puolue on vaalien jälkeen hallituksessa.

– Emme ole perumassa koko sitä valmistelua, päinvastoin, Rinne sanoi lauantaina.

Soteen liittyvää valinnanvapauslainsäädäntöä Sdp ei kuitenkaan hyväksy.

Orpo uskoo, että Rinteen mielipiteisiin on vaikuttanut pari viikkoa sitten valtioneuvoston linnan kellarissa puolueiden puheenjohtajille järjestetty infotilaisuus soten valmistelutyöstä.

– Antti Rinne sai hyvän infopaketin siitä, miten sote-valmistelu etenee, ja kuinka hyvä kokonaisuus tästä on muodostumassa, ja hän on nyt havainnut sen, että hallituksen malli olisi järkevä. Minusta alkaa tuntua siltä, että hän on tullut hallituksen mallin kannalle, mutta toki vastustaa edelleen ihmisten valinnanvapautta palveluiden osalta.

Ilta-Sanomien mukaan Rinne on jo ehdottanut kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilälle uudistuksen valmistelun jatkamista tulevalla hallituskaudella.

Orpo sanoo käyneensä paljonkin keskusteluja Rinteen kanssa, mutta ei ole ennen havainnut, että Rinne olisi yrittänyt ratkaista sotea, vaan tavoitteena on ollut kaataa hallituksen sote-esitys.

Kilpailukykyministerit käyvät läpi irtisanomislakia

Orpo sanoi olevansa pahoillaan siitä, että työtaistelutoimet hallituksen irtisanomisten helpottamista koskevaa lakiesitystä vastaan alkavat huomenna. Orpo muistutti hallituksen lakiesityksen olevan vielä kesken.

Kilpailukykyministerit käyvät vastuuministerinä olevan työministeri Jari Lindströmin (sin.) johdolla koko ajan läpi esitystä ja siihen tehtäviä linjauksia.

– Mielestäni on harmi, että lähdetään työtaistelutoimiin, jotka vahingoittavat kasvua ja työllisyyttä Suomessa, ja joilla pyritään vaikuttamaan hallituksen itsenäiseen lainsäädännön valmisteluun. Hallitus tekee harkinnan pohjalta lainsäädännön aikanaan ja on harmillista, että tämä kriisiytyy.

Maanantaina Teollisuusliitto ja teollisuudessa työskenteleviä toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT aloittavat ylityökiellon.