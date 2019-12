Kirkon Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa yllättävä käänne Lappeenrannassa – kirkkoherra ilmoitti maailmanlopun tulevan 2040

Voi hyvää päivää näitäfanatikkoja. Olen nyt 71v ja siitä saakka kun alan muistamaan (lapsuudesta) niin on se maailmanloppu ollut jo eteisessä tuolossa. No mutta jokaisella meillä on oikeus ajatella mitä haluamme mutta jos sen tuo ulos suustaan ja pelottelee näin seurakuntalaisia niin ei ole enään tervettä.