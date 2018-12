KHO: Oulu ei voi salata Oulun kaupunginteatteriin liittyviä muistioita – Professori: Kuntien toiminnan organisointi konserneihin ei poista julkisuuden merkitystä

Oulun kaupungin on luovutettava sisäisen tarkastuksen muistioiden kopiot Oulun kaupunginteatteri Oy:stä Kalevan toimittaja Esko Aholle. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiaan saatiin eilen.

KHO piti siten voimassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen lokakuulta 2017.

Kysymys oli maaliskuulle 2016 päivätyistä muistioista, jotka koskivat Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostoa teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä sekä muun muassa palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta.

Päätös oli sama kuin alemmassa oikeusasteessa, mutta päätöksen perustelut muuttuivat.

KHO perusti ratkaisunsa sille, että kysymys oli kunnan harjoittamasta omistajaohjaustoiminnasta, jolloin se toimii viranomaisen ominaisuudessa. Näin muistiot kuuluivat lähtökohtaisesti julkisuuslain piiriin.

Hallinto-oikeuden professori lainmuutoksen kannalla

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää KHO:n linjauksen perusviestinä sitä, että kun kunnat ja kaupungit organisoivat toimintaansa konsernimuotoon, se ei poista julkisuuden merkitystä.

Mäenpää huomauttaa, että ratkaisussa linjataan myös, että julkisuuslakia sovellettiin, koska asiakirjat olivat kaupungin, siis konserninhallinnan puolella. Jos ne olisivat olleet vain teatteriyhtiössä, julkisuuslaki ei olisi koskenut niitä.

Lainsäädännössä pohditaan parhaillaan, pitäisikö lakia muuttaa niin, että kaikki kuntien osakeyhtiöt kuuluisivat julkisuuslain soveltamisalaan.

– Nämä kuntien osakeyhtiöt, jotka eivät käytä julkista valtaa, jäävät nyt julkisuuslain ulkopuolelle. Siellä on paljon verorahojen käyttöön liittyvää päätöksentekoa ja sikäli julkisuus olisi perusteltua.

Mäenpää lisää, että kuntayhtiössä voi olla paljon myös salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, mutta julkisuuslaki ei vaikuttaisi niihin niin, että liikesalaisuudet vaarantuisivat.

Oulu halusi KHO-tasoisen lopullisen tulkinnan

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo kaupungin halunneen asiaan KHO-tasoisen lopullisen tulkinnan, koska piti sitä ennakkotapauksena. Laajalan mukaan asialla on merkitystä, kun konsernissa oleviin yhtiöihin jatkossa suoritetaan tarkastustehtäviä.

– Halusimme tietää, missä kulkee julkisuuslain tulkinnan rajapinta suhteessa osakeyhtiöön. Nyt tulkinta on selkeä. Kun tämänkaltainen muistio on kunnan tai kaupungin käytettävissä, se on julkinen asiakirja, ellei siinä ole salassapidettäviä asioita.

Päätös ratkaisuselosteineen julkaistaan KHO:n vuosikirjassa.

Tämän vuoden alusta alkaen vuosikirjaan on valittu julkaistavaksi päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai tapauksissa, joilla on muuten yleistä merkitystä.

10.12. kello 19.07: Uutista päivitetty kauttaaltaan muun muassa professori Olli Mäenpään kommenteilla.