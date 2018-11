En ymmärrä miten säätiön johto on pystynyt huseeraamaan tolkuttomia määriä rahaa ilman, että siihen esim. Ara ja tilintarkastaja on puuttunut.

Ara on aiemmin ollut erittäin tarkka yksityisten korjausavustuksen saaneiden kanssa.

Nykyään tilitarkastaja on myös vastuussa, jos antaa aiheettomasti "puhtaan" tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastaja on pistokokeinkin nähnyt missä mennään.

Varallisuuden takavarikointi pitää suorittaa kaikille Nuorisosäätiön johdolle ja tilintarkastajalle.

Ilman Yleä asia olisi haudattu. Muita puolueita tähän ei tarvitse sekoittaa, koska nyt tutkitaan ja hutkitaan Nuorisosäätiön erittäin rikollista toimintaa.