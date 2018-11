Hienoa, kun kaikki kielletään. Ei varmaa keskustalaisia kosketa turpeen poltto, ja kivihiilikin pohjanmaanlakeuksilla tuntuu typerältä polttaa.

Mutta, miettikää, ja käyttäkää asiantuntijoita, jotka kertovat, millaisia vimalaitoksia suomi on täynnä.

Biopolttoainetta on kiva poltella, mutta ikäväpuoli on, että likaa kattilan, kuin kattilan, turpeen sisältämät yhdistelmät, jotka ovat päästöjä, puhdistavat palaessaan sisältäpäin.

Ennemmin vähentämään kehottaisin, kuin kokonaan kieltämään, ja hiilelle sama juttu.

Suomessa ei puu riitä, jos sille kivihiili korvataan, ei täällä niin paljoa, sahoja, sellukattiloita tai paperitehtaita ole