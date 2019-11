Keskustan puoluevaltuusto: Kannabiksen käytön rangaistavuudesta ei pidä luopua

Yksi hyvä syy olla äänestämättä Keskustaa myös tulevaisuudessa.

Toivon, että ne joilla on jalat maassa ja pilvi maisuu, tekisi samoin.

Suomessa on "Valtioitunut" vanha heroiniverkosto, joka tulee jatkamaan tulosta myös kannabiksen myynnillä.

Katson juuri You Tubesta ohjelmaa, jossa Elon Mysk vetää henkosia podcast ohjelmassa.

Keskustalle mietittävää:

Joko tilastot ovat Amerikan mantereelta tulleet, kun siellä on ymmärretty "yrtin" ja "jalostetun huumeen ero"?