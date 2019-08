Kesälomalta palaava Sipilä kertoo saaneensa työtarjouksia – "En ole antanut ymmärtää, että olisin käytettävissä"

Entinen pääministeri on saanut kesän aikana työtarjouksia. Eduskunta kuitenkin kutsuu.

Tulevaisuus voi olla sitä, että perhe alkaa rakentaa elämäänsä uudelleen kotiseudulle Kempeleeseen.

Heinäkuussa pidetty yhtämittainen loma on tehnyt tehtävänsä.

Keskustan puheenjohtaja, entinen pääministeri Juha Sipilä esiintyy Iisalmessa puolueen ministeriryhmän ja työvaliokuntien kesäkokouksessa rennonoloisena. Olemuksesta huokuu levollisuutta.

Puheenjohtajan tehtävät hän luovuttaa seuraajalleen vajaan kolmen viikon kuluttua Kouvolassa.

– En muista aikaa, jolloin olisin pitänyt neljän viikon kesäloman yhteen pötköön. Loma sujui pääosin mökillä Kempeleessä. Pienensin siellä korjausvelkaa eli vaihdon lamppuja ja tein maalaushommia. Vaikka olemme säännöllisesti tavanneet lastenlapsiamme, niin tänä kesänä yhteinen aikamme oli kiireetöntä, hän juttelee.

Aihe on herkkä

Sipilältä on turha inttää kommentteja puheenjohtajapeliin.

– Kyselyjä on toki tullut, mutta en ole antanut arvioitani. On luonnollisempaa ottaa etäisyyttä. Aihe on hirveän herkkä. Joku voi tehdä pienestäkin kommentista johtopäätöksiä, että mitä hän oikein tarkoitti.

Sipilä oli myrskynsilmässä koko kevään. Ensin hän ilmoitti, että hallitus eroaa, koska hallituksen kruununjalokiveksi nimetty sote-uudistus kaatui jälleen. Hallitus jatkoi toimitusministeristönä. Hiukan myöhemmin vaalien jälkeen Sipilä ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta. Taustalla oli puolueen syvä vaalitappio.

En muistellut menneitä

Sipilä vakuuttaa, ettei hän ole kesän aikana paljonkaan miettinyt menneitä.

– Olen pitänyt vapaata myös uutisista. Tietysti olen katsonut pääotsikot, mutta muutoin seuranta on ollut vähäisempää.

Sipilä toi heti alkuunsa julki mielipiteensä siitä, ettei hän ole käytettävissä ministerin tehtäviin, eikä liioin eduskunnan puhemieheksi. Näin myös tapahtui ja Sipilä palaa syyskuussa takaisin eduskuntaan rivimiehenä.

Hän myöntää, että työtarjouksia on tullut jonkin verran.

– En ole antanut ymmärtää, että olisin käytettävissä. Ajatus on, että eduskuntaan mennään; muuta suunnitelmaa ei nyt ole. Katsotaan, mihin maailma menee.

Hän jatkaa, ettei ole miettinyt omaa tulevaisuuttaan.

– Sen aika on syksyn puoluekokouksen jälkeen. Mahdollisesti se on sitä, että alamme rakentaa elämäämme takaisin kotiseudulle Kempeleeseen.

Sipilä sai eduskunnassa mojovan äänisaaliin, vaikka puolue menettikin 18 kansanedustajaa.

– Olen vastuussa myös 17 000 äänestäjälleni. Ajatukseni on toimia kansanedustaja koko kausi eli neljä vuotta. Jos jotakin tulee eteen, niin katsotaan ne sitten tilanne kerrallaan, hän pohtii arvoituksellisesti.

Kirja koko kaudesta

Parin viikon päästä julkaistaan Sipilää käsittelevä kirja, jonka on kirjoittanut tietokirjailija Risto Uimonen. Tulos tai ulos -niminen kirja kuvaa myrskyisää pääministerikautta.

Onko luvassa paljastuksia?

– No enpä tiedä. Kirjoittaja on dokumentoinut matkan varrelta tapahtumia ja haastatellut minua silloin tällöin.

Odotellaan tuloksia

Sipilän hallitus pisti taloutta kuntoon ja teki tukun työllisyyttä lisääviä uudistuksia. Näyttävimmät olivat kiky-sopimus sekä aktiivimalli, jonka purkamisesta ja sen leikkurista luopumisesta käydään kovaa vääntöä hallituksen budjettiriihessä ensi kuussa.

– Viime hallituskaudella oppositio vaati tutkittua tietoa siitä, miten malli on vaikuttanut työllisyyteen. Nyt sitä on luvassa, kunhan Valtion taloudellinen tutkimuskeskus saa selvityksensä valmiiksi. Mielestäni kannattaisi katsoa ensin tuon tutkimuksen tulokset ja vasta sitten tehdä päätöksiä.

Sipilä korostaa, että hän on koko ajan ollut sitä mieltä, että jos parempi kikka löytyy, niin totta kai, se on hyvä ottaa käyttöön.

– Jos Vattin selvitys päätyy siihen, että aktiivimallin vaikutus työllisyyteen on ollut nolla, niin se on helppo korvata. Jos taas vaikutus on ollut vaikkapa 2 000 työpaikkaa, niin silloin on löydettävä vastaava menetelmä tilalle. Kiky-sopimuksenkin vaikutusta epäiltiin, mutta töitä se on tuonut.

Työrauha, kiitos

Sipilä antaisi hallitukselle työrauhan aina vuoden päästä olevaan budjettiriiheen, jolloin puolet toimista pitäisi olla todennettuna. – Silloin ollaan oikeassa aikataulussa.

Sipilä ei suostu ottamaan neuvojan viittaa harteilleen pohtiakseen, mitä työllisyyttä edistävät toimet olisivat käytännössä.

– Viime kaudella uudistuksia tehtiin sitä mukaan, kun ne valmistuivat. Sen verran sanon, että pehmeitä keinoja on aika vaikea löytää. Kaikissa tahtoo olla myös se kivulias puoli.

Tarkkoja menojen kanssa

Hän ei malta olla tarttumatta menolisäyksiin.

– Niitä kannattaisi miettiä, eli missä aikataulussa niitä lisätään. Menoja on hirveän helppo lisätä, mutta jos työllisyys ei nousekaan, niin tasapainon saavuttaminen on vaikeata. Tehtyjen menolisäysten peruminen taas on aika ikävää.